Los leones del Barba: mañana gratis con EL DIA, la lámina del campeón

La Ciudad |Millones de visualizaciones en Tik Tok

Giuliana, su cumple de 15 y un orgullo que se hizo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

15 de Diciembre de 2025 | 09:58

Escuchar esta nota

No fue una noche más. Fue su noche. Giuliana Álvarez brilló con un vestido gris, corona reluciente y botas plateadas. Entró al salón tomada de la mano de su hermano y fue recibida por un aplauso que no se terminó nunca. Lo que no imaginaba es que ese ingreso, grabado con un celular y subido a redes, iba a recorrer el país entero: más de cuatro millones de visualizaciones y miles de mensajes acompañaron una frase que quedó marcada en la historia reciente de La Plata. “Soy Giuliana, la primera chica trans en La Plata que hizo sus 15”.

La fiesta se celebró a principios de octubre en un salón de eventos de Melchor Romero. Allí, rodeada de amigas, familia y abrazos, Giuli festejó mucho más que un cumpleaños: celebró su identidad, su camino recorrido y la posibilidad de ser quien siempre supo que era.

Muy activa en redes sociales y con casi 30 mil seguidores, Giuliana comparte su día a día con frescura y alegría junto a sus compañeras de escuela. Pero después de esa noche, su historia trascendió cualquier pantalla. Llegaron mensajes desde todos los rincones del país: felicitaciones, agradecimientos y relatos de otras chicas trans que también pudieron festejar sus 15, y de quienes no tuvieron esa oportunidad y encontraron en Giuliana una representación y un abrazo simbólico. Más de mil comentarios que convirtieron su fiesta en un acto de orgullo.

La historia de Giuliana

El camino no fue fácil. Giuliana lo cuenta con la sinceridad de quien ya no quiere callar. “En una parte de mi vida la pasé feo. A los 13 años me fui de la casa de mi papá”, recordó. En medio del miedo, la soledad y las dudas, hubo una compañía inesperada para la hincha de Estudiantes: la música de Tini.

“Tini, con sus shows, me dio fuerzas para no sentirme sola. Me obsesioné con ella, me volví fanática desde Violeta”, confesó, agradecida. Para Giuli Álvarez, esas canciones fueron refugio y empuje cuando más lo necesitó.

Su transición también estuvo atravesada por el temor y la violencia. “Tenía pánico con mi transición, sufrí bullying, y ahora intento ser más fuerte”, dice. Las críticas sobre su cuerpo y su rostro no tardaron en aparecer, pero su mensaje es claro y firme: “Hablaron mucho de mi cuerpo, de mi cara… ¿qué te modifica lo que sea? Hacé lo que tu corazón sienta”.

Agradecer, agradecer y agradecer

 

Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de su mamá, Liz Carolina. “Gracias por tanto, mami. Sos la mejor mamá que me pudo tocar”, escribió, destacando el acompañamiento y el amor recibido durante todo el proceso de transición. También sus amigas y su familia fueron pilares fundamentales para que esa noche soñada se hiciera realidad.

En otra publicación, ya con el corazón todavía latiendo al ritmo del vals, Giuliana compartió una imagen que emocionó aún más: bailando con su abuela. “Gracias a todas las mujeres trans de los años 60 por hoy poder, con 15 años, bailar el vals con mi abuela”.

Giuliana Álvarez celebró la conquista de derechos, la fuerza de quienes abrieron camino antes y la alegría de vivir sin pedir permiso. Su noche fue suya, pero el mensaje fue para todos: ser quien una es también merece fiesta, felicidad y total libertad de ser.

