Cortes de luz en La Plata: vecinos de distintos barrios están sin servicio desde la madrugada

Una mañana complicada atraviesan vecinos de distintos barrios de La Plata por un corte de luz que comenzó durante la madrugada de este sábado y que, con el correr de las horas, continuaba afectando a numerosos usuarios.

Entre las zonas que reportaron interrupciones del servicio se encuentran Tolosa, Barrio Norte, La Loma y Villa Castells. A través de mensajes y reclamos, frentistas manifestaron su preocupación por la falta de suministro y la ausencia de información sobre cuándo podría restablecerse.

"Hay sol pero Tolosa está sin luz. Es grande el corte y la empresa no contesta hace tres horas", expresó una vecina, que también aclaró que su domicilio no se encuentra dentro de las zonas alcanzadas por los cortes programados.

Los reclamos también llegaron desde Barrio Norte y La Loma, donde vecinos indicaron que permanecían sin electricidad desde las primeras horas del día. Una situación similar se registró en Villa Castells.

La falta de suministro generó malestar entre los usuarios, especialmente por la extensión del corte y las dificultades para obtener información sobre el desperfecto.

Mientras tanto, los vecinos aguardaban respuestas de la empresa EDELAP y precisiones sobre los motivos de la interrupción del servicio y los plazos para la normalización del suministro eléctrico.