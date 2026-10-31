El OCEBA y los interrogantes sobre su función de control

Las informaciones sobre el incendio de la estación transformadora de Tolosa o los planes de inversión que debió ejecutar Edelap podrían estar “expresamente clasificada como reservada, especialmente la referida a seguridad, defensa o política exterior”, según OCEBA, el organismo de control de la energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, y por lo tanto, podría no otorgarse el derecho de acceso a los documentos administrativos. Aparentemente entre las múltiples causas para no aportar datos sobre el mencionado incendio podría ocurrir que el mismo estuviera relacionado con la defensa nacional.

El organismo que debiera controlar el servicio eléctrico en el gran La Plata sostiene que antes de informar sobre el cumplimiento de los planes de inversión de la empresa de electricidad, presentados a ese organismo, se debería pronunciar la Asesoría General de Gobierno, ya que podría aplicarse la vigencia del Anexo 1 art. 16 del decreto ley Nº254.904, que determina las causas por las que puede denegarse el ejercicio del derecho a la información pública, ninguna tiene relación con el siniestro de la central de Tolosa.

RAZONES

La mencionada norma enumera las razones por las que puede denegarse un pedido de información pública, que son: A) si se trata de examen de actos preparatorios. En ese sentido puede sostenerse que el cumplimiento de los planes de inversión de Edelap sometidos al gobierno son actos preparatorios de no se sabe qué cosa. B) pudieran perjudicar el “derecho de la privacidad de terceros”. Al respecto podría sostener ese organismo que la situación que vivieron aquellos que carecieron del suministro de electricidad merecen el secreto. C) que estuviera referida a la seguridad, defensa o política exterior. D) poner en peligro el sistema financiero o bancario provincial. E) “secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos”; podría interpretarse que la aplicación de este inciso ampara las relaciones que pudieran ser secretas de OCEBA y Edelap. F) que comprometa los derechos o intereses legítimos de un tercero obtenida en carácter confidencial; ninguno de los platenses que denunciaron ante periodistas de EL DIA requirieron que no se divulgaran los mismos. G) reportes dedicados a regular o supervisar instituciones financieras… o investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos. H) se pudiera revelar “la estrategia a adoptarse en la defensa o tramitación de una causa judicial… o se privare a una persona del pleno ejercicio de la garantía del debido proceso”.

OTROS ASPECTOS

El fundamento de posibles denegatorias al pedido de informe también puede sostenerse porque se trata de “proteger el secreto profesional”; también si se pudiera ocasionar un peligro a la vida o seguridad de una persona. Este último es un argumento de peso ya que los cortes en el suministro de electricidad pueden crear peligros. Y finalmente si se tratara de datos protegidos por leyes especiales.

Todas esas disposiciones o alguna de ellas en particular serían la causa de que OCEBA envíe las actuaciones a la Asesoría General de Gobierno y podría indicar que esta última debería requerir la opinión de jurisconsultos especializados en incumplimientos de prestaciones establecidas en contratos de concesiones de servicios y de expertos en derecho administrativo, comercial y tal vez penal. Después de todo ello, la Asesoría General de Gobierno podría enviar el expediente a OCEBA, que comenzaría a investigar realmente qué ocurrió en la central transformadora de Tolosa, permitiendo a Edelap los descargos que correspondan. Esos trámites llevarían meses ya que respecto al siniestro ocurrido en Tolosa el 17 de agosto pasado, Edelap hizo un primer descargo el 29 de octubre, es decir 73 días después.

UNA CUESTIÓN ABSTRACTA

Dadas las complejidades técnicas que puede envolver la investigación de las causas del incendio, es posible que en 11 o 12 años haya conclusiones definitivas. Por supuesto que ya sería una cuestión abstracta, aún más antigua que algunos elementos que se usan en el sistema de distribución domiciliaria de electricidad en el Gran La Plata. OCEBA habrá cumplido no sin antes enviar las actuaciones a la Subsecretaría de Energía y consultado a los sindicatos que agrupan al personal que operan sobre ella y a los colegios profesionales que debieran tomar la defensa de alguno de sus integrantes. Así OCEBA habría cumplido con su cometido de controlar y garantizar una mínima eficiencia en el servicio eléctrico.