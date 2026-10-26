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Crece la bronca contra Edelap por los cortes de luz: en City Bell la semana arrancó a oscuras

Quejas de los usuarios por fallas en el suministro en la zona de la Plaza La Emilia

Por Redacción

El lunes arrancó a oscuras para un sector de City Bell. Los vecinos de la zona de la Plaza La Emilia, de 132 bis y 473, reportaron que poco antes de las 6 se quedaron sin luz.

"Cuando me levanté ya no teníamos suministro eléctrico. Los vecinos dicen que se cortó a las 5.45. Estamos hartos de los cortes de luz. Edelap no nos da repuesta, solo nos contesta que una cuadrilla está trabajando", sostuvo un lector que se comunicó al WhatsApp. "Su suministro ha sido interrumpido por una salida de servicio en la red que ya hemos detectado. El Centro de Control de Edelap y su personal técnico ya se encuentran trabajando en su resolución. Le pedimos disculpas por los inconvenientes causados y agradecemos su paciencia", es el mensaje automático que les llega a los usuarios.

En cuanto a las obras programadas para hoy, desde la empresa prestataria informaron que hoy de 9 a 12 hs. el suministro se verá afectado en la zona de 7 entre 602 y 603, y de 602 entre 7 y 11, de Villa Elvira.

Por otro lado, tal como informó EL DIA, usuarios de 143 y 40 reportaron ayer una fuerte detonación proveniente de la infraestructura eléctrica local. Tras la "explosión" manifestaron que se quedaron sin energía eléctrica en la zona. “Se desconectaron las barras de los transformadores”, señaló con preocupación un vecino a EL DIA.

El impacto del desperfecto se extendió rápidamente hacia otros puntos cercanos de la región. En el Barrio Decano Funes, 60 entre 141 y 142, los usuarios también manifestaron el cese intempestivo del servicio eléctrico: “Corte de luz en el Barrio Decano Funes. En 60 entre 141 y 142 estamos sin energía eléctrica”, advirtió otro vecino a este medio.

Frente a los reiterados reclamos y datos difundidos por los damnificados, la empresa distribuidora de energía, Edelap, explicó las acciones que llevaron a cabo: “Se ha notificado a una cuadrilla técnica para que se acerque al lugar y verifique la red eléctrica”. Se supo que personal operativo de la empresa realizó las inspecciones de rigor sobre el tendido de cables y la subestación afectada para determinar la causa puntual del estallido y realizar los trabajos necesarios con el objetivo de realizar las reparaciones.

* * * 

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