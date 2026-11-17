Otra vez un extenso corte de luz afecta a La Plata. Y otra vez los vecinos de la zona norte fueron afectados con un servicio que, tal como describen, se torna cada vez menos eficiente. "Otro gran apagón", denunciaron los usuarios afectados de distintos barrios como City Bell, Gonnet, Villa Elisa y Ensenada.

Según reportaron, en la zona de 6 y 496 hasta pasadas las 7 de la mañana estuvieron sin luz desde desde la madrugada. "Como siempre Edelap sin repuestas", manifestaron en Villa Castells, y agregaron que "llamás y te manda a la oficina virtual a reclamar. Pero en la oficina virtual dice que hay inconvenientes en el suministro. Es una vergüenza".

Mientras que en el barrio de 466 y 21 también padecen desde anoche la falta del suministro. "Nuevo corte de luz en City Bell. Esto es un desastre", sostuvo Juan José, que días anteriores había denunciado otras interrupciones, por lo que dijo estar "harto" de esta situación. En ese mismo sector Carlos Casale describió al desperfecto como "el corte nuestro de cada día", dando cuenta de la periodicidad con la que ocurren. Contó además que "volvió a las 7:40 pero se volvió a cortar".

En el caso de Villa Elisa, el corte comenzó a las 6 y volvió pasadas las 7 de la mañana. "Corte de luz en zona de Camino Belgrano y calle 409. Edelap no hace nada", dijo Justo Manuel Arauz, quien también viene sufriendo desde hace tiempo las problemáticas que genera Edelap a los usuarios.

Por otro lado, desde Ensenada dieron cuenta de un corte de luz. "En el Barrio Mosconi estamos sin luz desde la noche y no volvió todavía. Dormir fue una tortura", manifestaban hoy una usuaria, indignada.

La bronca contra Edelap por cobros indebidos

En este marco de permanentes apagones en La Plata, otro foco de bronca contra Edelap que se generó en la última semana fue el error en el procesamiento de los débitos automáticos a más de 500 usuarios que, en algunos casos, todavía esperan una solución. Aunque la distribuidora había asegurado que los reintegros se concretarían entre el jueves y el viernes de la semana pasada, no todos los clientes recuperaron el dinero que les descontaron de sus cuentas bancarias.

El inconveniente afectó exactamente a 555 usuarios, a quienes la empresa les debitó importes que llegaron a ser hasta diez veces superiores a los que figuraban en sus facturas. En algunos casos, la situación generó serias complicaciones económicas para afrontar los gastos cotidianos.

Tal como informó EL DIA, el caso de Viviana, una vecina del centro de La Plata, es un claro ejemplo: ayer aún no había recibido la devolución de los casi $900 mil que le descontaron por error. La situación la obligó incluso a pedir dinero prestado a conocidos para poder cubrir sus gastos diarios. “A mí me debitaron el dinero en el segundo vencimiento, que acumulaba mora. Corrieron una coma y me cobraron $876 mil”, contó la mujer, cuya factura rondaba los $87 mil.

El viernes pasado, al advertir el importe que le habían descontado, Viviana se comunicó con Edelap para realizar el reclamo. Según relató, desde la empresa le aseguraron que en el plazo de dos horas le reintegrarían el dinero. Sin embargo, el compromiso no se cumplió. “Obligan a los usuarios a endeudarse. Claramente era todo lo que tenía y tuve que pedir prestado. ¿Cómo sigo en la semana?”, expresó, al describir las dificultades que le generó el débito.

Ante la falta de respuestas, ayer volvió a presentarse en las oficinas de Edelap. Allí le tomaron nuevamente sus datos, pero tampoco le brindaron una fecha concreta para la devolución del dinero ni una solución al problema. La vecina también realizó un descargo ante la Defensoría del Pueblo. Desde ese organismo le indicaron que entre el lunes y el martes debía volver a comunicarse para conocer quién llevaría adelante su caso. Por su parte, desde el banco en el que tiene la cuenta afectada le respondieron que no les corresponde intervenir en el reclamo.

Ante los reclamos desde Edelap manifestaron que ya habían concretado el 98% de los reintegros correspondientes a los usuarios afectados por el error. De acuerdo con lo informado por la compañía, los casos restantes todavía se encuentran en proceso de verificación de los datos bancarios. Es así que los casos pendientes se encuentran en proceso de verificación de datos bancarios y no requieren ninguna gestión adicional por parte de los usuarios”, indicaron desde la distribuidora. No obstante, aclararon que quienes lo deseen pueden realizar un reclamo comercial en las oficinas de atención al público o comunicarse telefónicamente al 0810-222-3335.