Denuncian prolongado corte de luz de Edelap en La Plata y crece la bronca por la incertidumbre

Los cortes de luz en La Plata se volvieron moneda corriente y son cada vez más los vecinos que se quejan por los problemas del servicio a cargo de la empresa Edelap. Esta vez, las denuncias llegan desde Barrio Norte, en donde los usuarios acusan un cese del suministro eléctrico que los sorprendió en las primeras horas de este martes lluvioso y que se prolongaba en el transcurso de la mañana.

Uno de los puntos críticos era 9 y 33, según consignaron usuarios damnificados. "Ya llevamos bastante tiempo con este corte, que intuimos se produjo a eso de las 3.30h", afirmaron. Y agregaron que "la sensación que tenemos todos es de preocupación, porque más allá de que amanecimos a oscuras no tenemos precisiones de Edelap con respecto al restablecimiento de la energía".

A raíz de esta situación advirtieron que "en el grupo de WhatsApp los vecinos están todos re calientes". En ese sentido, ampliaron que la falta de electricidad impidió a muchos llevar a cabo tareas vinculadas con el trabajo o con el estudio. Al respecto esperaban que el servicio vuelva a funcionar con normalidad. Sin embargo, por el momento reinaba la incertidumbre.

En esa línea también daban cuenta del corte de luz usuarios de la zona de 10 y 33, 10 y 34. "La verdad que levantarse con un corte de luz es empezar mal el día porque de movida no podés cumplir con obligaciones del trabajo que tenés que cerrar temprano", deslizó un damnificado.

El faltante energético también se hacía sentir en la zona de 8 y 34, conforme el reporte de Marcela, una vecina afectada. "Me levanté a la madrugada y no había. Pasada las 8 la situación era igual. Y a eso de las 9.30 seguíamos bajo las mismas condiciones", lamentó.

El drama de Romero y Tolosa

En el comienzo de la semana abundaron las quejas por los cortes de luz de Edelap. En el barrio San Cayetano de Melchor Romero denunciaron que sufren interrupciones desde el jueves pasado y apuntan contra distribuidora por la falta de soluciones tras múltiples reclamos realizados.

El corte afecta principalmente al sector comprendido desde la calle 161 hasta 167 y de 527 a 528. Allí, decenas de familias sufren la falta total del servicio, mientras que otros sectores padecen un cuadro de baja tensión que pone en riesgo los electrodomésticos.

La angustia por la pérdida de alimentos y la imposibilidad de utilizar agua en las viviendas que dependen de bombas eléctricas, se le sumó la indignación por el accionar de los operarios de la empresa prestadora.

En tanto, en las primeras horas de la mañana de ayer, usuarios de Tolosa se quedaron sin energía eléctrica, lo que generó numerosos inconvenientes.

En las primeras horas de la mañana se quedaron sin luz en 525 de 3 a 7. Hasta el mediodía, al menos, estuvieron sin servicio, según testimonios de los usuarios afectados.

A su vez, en pleno mediodía, los usuarios de 528 entre 5 y 6 se quedaron también sin servicio de energía eléctrica, lo que generó numerosos reclamos de los vecinos que sufrieron la interrupción del servicio.

En Edelap informaron que “se realizó una intervención en baja tensión, en breve será normalizado”.

Sin embargo, los vecinos de Tolosa aseguraron que los cortes fueron extensos, lo que provocó fuerte preocupación en los vecinos afectados por el apagón por la falta de servicio y de precisión de la empresa para saber cuándo regresaría el servicio.

***

EL DIA cumple un rol central como medio independiente, informando, investigando y reflejando los reclamos de los vecinos ante las empresas prestadoras de servicios y los distintos organismos tanto del Estado como privados. Que el diario publique estas noticias y se sostenga, depende de sus lectores. Suscribirse al diario tiene apenas un costo de 570 pesos mensuales. Si hay un problema que afecta su vida cotidiana, EL DIA puede ayudar a que su voz sea escuchada.

Quienes deseen acceder a todos los contenidos de pueden suscribirse ingresando a: https://www.eldia.com/suscripcion.