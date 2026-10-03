Desde La Plata, cientos de vecinos ya viajan rumbo a la Peregrinación a Luján

La fe y la devoción volvieron a ponerse en marcha este sábado temprano en La Plata. Desde las primeras horas de la mañana, vecinos de la ciudad comenzaron a viajar para participar de la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, una de las manifestaciones religiosas más convocantes del país.

En ese marco, desde temprano se pudo observar la salida de más de seis colectivos de larga distancia desde el santuario de San Cayetano, ubicado sobre la avenida 44, entre 29 y 30. Los micros trasladaron a fieles platenses que se sumarán a las actividades previstas en el marco de la tradicional convocatoria religiosa.

Bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos”, la peregrinación se desarrollará durante este sábado 3 y domingo 4 de octubre, con una participación estimada de más de dos millones de personas a lo largo del recorrido y en las distintas actividades previstas.

Una caminata de casi 60 kilómetros

La tradicional peregrinación tendrá un recorrido de aproximadamente 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján, en una movilización que reúne cada año a miles de personas que caminan para expresar su fe, agradecer y realizar pedidos a la Virgen.

Para acompañar a los peregrinos, se organizó un amplio operativo de asistencia y seguridad que incluye hospitales móviles, ambulancias, personal médico, efectivos policiales, controles de tránsito, equipos de Defensa Civil y puestos de provisión de agua y alimentos.

Además, se estima que alrededor de 6.000 voluntarios participarán de las tareas de acompañamiento durante las dos jornadas, con puestos de atención distribuidos a lo largo del trayecto.

Refuerzos en el transporte y asistencia para los fieles

El operativo también contempla medidas especiales para facilitar el traslado de los participantes. Trenes Argentinos anunció refuerzos en los servicios entre Moreno y Luján, con frecuencias adicionales durante el fin de semana para acompañar tanto la llegada de los peregrinos como el regreso tras las celebraciones.

Por su parte, AySA dispondrá de 12 camiones cisterna distribuidos a lo largo del recorrido para garantizar el acceso al agua potable de quienes participen de la caminata.

Mientras tanto, desde La Plata, la partida de los colectivos desde el santuario de San Cayetano marcó el comienzo de una jornada especial para cientos de fieles de la región que se preparan para vivir una nueva edición de una de las expresiones de fe más importantes de la Argentina.