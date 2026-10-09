Dolor por la muerte de Carlos Vanoni, un histórico comerciante de La Plata

El barrio Cementerio y Altos de San Lorenzo despidió a Carlos Vanoni, un histórico comerciante de La Plata cuya partida despertó numerosas muestras de afecto entre quienes lo conocieron a lo largo de los años. Tras conocerse la noticia anteayer, clientes y vecinos comenzaron a despedirlo a través de las redes sociales, donde destacaron su calidad humana, el vínculo que mantenía con la comunidad y la trayectoria de su negocio familiar.

Carlos Enrique Arturo Vanoli, de 64 años, fue encontrado sin vida por su esposa en su vivienda de 69 entre 23 y 24. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N.º 7 de La Plata, que dispuso las pericias para determinar las circunstancias de la muerte.

“Pobre Carlitos, no se merecía esto”, escribió una de las personas que expresó su dolor por la noticia. Otros mensajes reflejaron el cariño que había construido con el paso del tiempo: “Lo conocía y también a su familia” y “Excelente persona, se lo va a extrañar”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron tras conocerse su fallecimiento.

Las despedidas también pusieron en primer plano la historia del comercio de armería y su lugar en la memoria de los platenses. “Fue una tradición de negocio”, señaló otro usuario, mientras que una persona que recordó la época de los antiguos comercios de la ciudad escribió: “Teníamos ramos generales y armería. Que Dios lo tenga en la gloria”.

Sufrió un robo hace par de meses

El recuerdo de Vanoni quedó atravesado también por un episodio de inseguridad ocurrido en febrero, cuando delincuentes ingresaron a la armería Vanoni, ubicada en calle 72 entre 30 y 31.

Para entrar, habrían accedido por el techo del inmueble, situado a unos 15 metros de altura, donde los investigadores encontraron herramientas y manchas de sangre que podían aportar pistas para identificar a los responsables.