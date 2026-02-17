Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura

Se meten por los techos a robar una armería de La Plata: investigan manchas de sangre a 15 metros de altura
17 de Febrero de 2026 | 13:17

Un impactante robo se registró durante la madrugada de este martes en una armería de La Plata, donde delincuentes ingresaron al comercio tras violentar el techo del edificio. El hecho obligó a un amplio despliegue policial que incluyó tareas de altura para preservar pruebas clave en la escena.

El episodio ocurrió en un local del rubro armería ubicado en calle 72 entre 30 y 31. De acuerdo con el informe oficial al que accedió EL DIA, los delincuentes habrían accedido al comercio a través del techo del inmueble, una estructura de chapa con forma convexa situada a unos 15 metros de altura. Tras concretar la maniobra, dejaron en el lugar herramientas y se encontraron manchas hemáticas que podrían resultar determinantes para la investigación.

Ante la complejidad del escenario, personal de la Superintendencia de Seguridad Siniestral —Dirección de Riesgos Especiales— fue convocado para brindar colaboración técnica en las tareas de altura.

Un perito planimétrico y un perito en rastros y fotografía, ambos pertenecientes a la Superintendencia de Policía Científica, trabajaron en el lugar en busca de elementos que ayuden a los investigadores. Debido a que las evidencias se encontraban en la parte superior del galpón, el operativo requirió un procedimiento específico de ascenso y aseguramiento. Los efectivos fueron equipados con arneses y cascos de seguridad, y asistidos mediante cuerdas y una escalera extensible de dos tramos hasta alcanzar el techo.

Una vez en altura, se implementó un sistema de anclajes reversibles que permitió el desplazamiento seguro sobre la superficie de chapa. Allí se realizaron las pericias correspondientes, enfocadas en el relevamiento de herramientas abandonadas y manchas de sangre que podrían servir para la obtención de muestras biológicas de suma importancia.

Finalizadas las tareas técnicas, el descenso de los peritos se llevó a cabo mediante un sistema de doble cuerda —una primaria y otra de seguridad— hasta llegar al piso, frente al establecimiento.

Se informó que durante el procedimiento estuvo presente el propietario de la firma “Vanoni Armería”, quien ofició como testigo de las labores realizadas por los especialistas. Tras completar las tareas sin registrarse novedades ni incidentes, la dotación regresó a la Base Rescate Centro con el personal, la movilidad y los materiales utilizados.

La investigación continúa para determinar cómo se produjo el robo, qué elementos fueron sustraídos y si las muestras recogidas permiten identificar a los responsables del audaz golpe.

