Edelap le debitó por error casi $900 mil el jueves y aún no se los devolvió: "Me tuve que endeudar"

Vecinos de La Plata damnificados por un débito automático de Edelap en el cobro de la factura del servicio de luz, volvieron a denunciar este lunes que todavía no recibieron, por parte de la empresa, el reintegro de los montos extraídos de sus cuentas la semana pasada. Los reclamos por la devolución del dinero debitado prosiguió en los últimos días y seguían en comienzo de una nueva semana.

En este caso la denuncia corresponde a una usuaria domiciliada en a pasos del Teatro Argentino, en pleno centro de La Plata, quien hasta el momento no se había manifestado públicamente. "Hasta el momento no dije nada porque Edelap se comprometió a devolverme el dinero el viernes. El viernes ni bien tomé conocimiento de que me cobraron la tremenda suma de $876.000 me comuniqué por teléfono con la empresa. La respuesta fue que me lo devolverían en las próximas dos horas", relató.

La vecina, sin embargo, aseguró que "hoy es lunes y todavía no tengo nada depositado en mi cuenta por parte de Edelap". Según detalló "no me hicieron el débito en el primer vencimiento y en el segundo, que acumulaba mora, me debitaron corriendo una coma y me sacaron $876.000", precisó.

"De esta manera Edelap obliga a los usuarios a endeudarse", sentenció sobre el problema que le generó el error cometido por la firma a cargo del suministro eléctrico.

"Por ese cobro me quedé sin dinero para pasar el fin de semana. Era todo lo que tenía y tuve que pedir prestado. Mi interrogante es cómo sigo adelante esta semana", lamentó la mujer, quien se identificó como Viviana (NIS 313209302) en medio de la incertidumbre por la falta de respuesta de Edelap.

"El sábado hice una presentación en la Defensoria del Pueblo. Me dijeron que entre lunes y martes me comunique a ver quién iba a llevar adelante mi caso. No me voy a quedar de brazos cruzados", alertó la usuaria mientras contaba cada minuto para saber si finalmente recibió la devolución del exhorbitante monto que le debitaron demás.

La semana pasada por un error en el procesamiento de los débitos automáticos, la Distribuidora descontó de las cuentas bancarias de 555 clientes importes que llegaban a ser diez veces superiores a los que figuraban en sus facturas. Aunque la empresa había advertido sobre la falla y anticipado que gestionaría la anulación de los cobros, varios usuarios terminaron con sumas exorbitantes debitadas de sus cuentas. Hasta este lunes seguían los reclamos para exigir la devolución.