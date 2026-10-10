El Colegio de Médicos respaldó el reclamo por salarios dignos de los residentes bonaerense

La movilización realizada el pasado 8 de octubre en la ciudad de La Plata volvió a visibilizar la situación que atraviesan los residentes, cuyos ingresos resultan insuficientes frente al costo de vida y las exigencias de la actividad. En este contexto, en un comunicado, el Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires sostuvo que “la formación médica no puede sostenerse sobre salarios que no garantizan condiciones de vida dignas”.

Desde la entidad remarcaron que las residencias constituyen una etapa fundamental para la formación de especialistas y, al mismo tiempo, cumplen un papel indispensable en el funcionamiento cotidiano de los hospitales públicos y centros de atención. Por ello, señalaron que el trabajo de los residentes merece “una remuneración acorde con sus responsabilidades, su dedicación y el compromiso que asumen con la salud de la población”.

Además, el Colegio advirtió que “garantizar salarios dignos y condiciones laborales adecuadas trasciende una reivindicación sectorial: Se trata de una condición necesaria para fortalecer el sistema sanitario, preservar la calidad de la atención y asegurar la formación y permanencia de nuevos profesionales en el sistema público de salud”.

En ese sentido, la institución solicitó a las autoridades que generen los ámbitos de diálogo necesarios y brinden respuestas concretas a las demandas del sector. Asimismo, reclamó avanzar en una recomposición salarial acorde con las necesidades de los residentes, garantizar condiciones de trabajo adecuadas y ofrecer perspectivas de continuidad laboral una vez finalizado el período de formación.

Finalmente, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires enfatizó que “defender a los residentes es defender a la medicina, a los equipos de salud y al derecho de la comunidad a recibir una atención de calidad”, y remarcó que la dignidad del trabajo médico debe constituir “un compromiso irrenunciable de las políticas sanitarias”.

