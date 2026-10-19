El ex Comercial de La Plata reabrió tras el incendio, pero docentes piden garantías y convocan a abrazo simbólico

Este lunes los estudiantes y docentes retornaban a las aulas. Sin embargo, los educadores emitieron un comunicado dirigido a las autoridades para que se den "garantías" tras los daños registrados y a su vez llamaron a una manifestación para mañana en la puerta del establecimiento de 46 entre 2 y 3.

El equipo docente de la Escuela Secundaria Nº 31 “Ex Comercial General Don José de San Martín” presentará mañana, lunes 19 de octubre, a las 7:30, una nota dirigida al equipo directivo en la que solicita garantías concretas sobre la seguridad del edificio tras el incendio que afectó sus instalaciones.

Así lo informaron en las últimas horas desde la comunidad educativa, mientras que este lunes el establecimiento retomaba las actividades escolares con normalidad luego del siniestro. Cabe señalar que el servicio eléctrico ya fue restablecido, pero el suministro de gas continúa interrumpido a la espera de una inspección de Camuzzi.

Ante la convocatoria a cumplir tareas presenciales, el personal docente reclama la presentación de documentación técnica que acredite las condiciones de habitabilidad, seguridad e higiene del establecimiento, así como informes profesionales que descarten riesgos estructurales, eléctricos, ambientales o tóxicos.

Según el comunicado de los educadores, el planteo se fundamenta en la Ley Provincial de Educación N.º 13.688, el Decreto N.º 2299/11 —Reglamento General de las Instituciones Educativas—, el Estatuto del Docente (Ley N.º 10.579) y las leyes nacionales de Riesgos del Trabajo (24.557) y de Higiene y Seguridad (19.587).

"Estas normas enmarcan las responsabilidades de las autoridades educativas en materia de seguridad, prevención de riesgos y resguardo de la integridad física de la comunidad educativa", indicaron.

Además, el equipo docente señala que la elaboración y validación técnica de protocolos de evacuación y planes de prevención requieren la intervención de profesionales idóneos, y solicita que las indicaciones relativas a la presencialidad sean comunicadas por vías oficiales.

El personal reportó que "reafirma su disposición a sostener la continuidad pedagógica mediante modalidades alternativas mientras no estén garantizadas las condiciones necesarias para desarrollar las actividades en el edificio".

ABRAZO A LA ESCUELA

La comunidad educativa convoca a familias, estudiantes, docentes, auxiliares, exalumnos, vecinos y a toda la comunidad platense a participar de un abrazo a la escuela para acompañar a la institución en este momento y reclamar condiciones seguras para toda la comunidad.

SECTORES INHABILITADOS

El presidente del Consejo Escolar de La Plata, Iván Maidana, explicó que el viernes se firmó un acta entre el organismo, los inspectores de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense y el área de Mantenimiento para inhabilitar el uso de los espacios afectados por el fuego.

La medida comprende el depósito donde se habría iniciado el incendio y el salón de actos, que sufrió las consecuencias del humo. Ambos sectores quedaron separados del resto del establecimiento mediante una pared provisoria de material tipo folio, con el objetivo de permitir que las actividades escolares se desarrollen sin interferencias en las demás instalaciones.

LIMPIEZA

El operativo de limpieza se puso en marcha el jueves por la mañana. Las tareas incluyeron tanto el depósito donde se originó el fuego como el salón de actos, donde se acumuló suciedad producto del humo. Durante el procedimiento también se logró recuperar parte del mobiliario y distintos equipos, entre ellos un televisor y un equipo de sonido.

Desde el Consejo Escolar habían informado que no existía peligro de derrumbe. La restitución del servicio eléctrico fue otro de los avances que permitieron preparar el regreso de estudiantes, docentes y trabajadores al establecimiento.

Sin embargo, el gas permanece cortado por razones preventivas.