La gala benéfica de la Fundación Florencio Pérez tuvo música, humor y algunas sorpresas que le dieron un tono especial a la noche. Entre los momentos más destacados estuvo el homenaje a Virus, de la mano de “Fede” Moura, sobrino de Federico Moura, quien logró que los invitados pasaran de escuchar atentamente a terminar bailando al ritmo de los clásicos de la banda platense.

El show arrancó con “Mirada speed” y continuó con un recorrido por los temas más recordados de Virus, como “Hay que salir del agujero interior”. De a poco, los invitados se fueron soltando, hasta que llegó “Amor descartable”, el hit que terminó de encender la pista y puso a los presentes a bailar.

La noche también tuvo su cuota de humor con la participación de Iván Ramírez, actor e imitador, que aportó entretenimiento a la gala benéfica.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la torta confeccionada por el Sindicato de Pasteleros, que tuvo una protagonista muy especial: una réplica de la Catedral de La Plata construida íntegramente en obleas y colocada sobre el bizcochuelo.