A continuación, la lista de asistentes a la cena solidaria de la Fundación Florencio Pérez:
El gobernador Axel Kicillof y su esposa Soledad Quereilhac; el intendente Julio Alak y su esposa Ana Sanguinetti; Sergio Torres, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y su esposa Karina Fernanda Diéguez; Fernando Tauber, presidente de la Universidad Nacional de La Plata; monseñor Jorge González, Obispo Auxiliar de La Plata; Raúl Kraiselburd, presidente de la Fundación Florencio Pérez y su esposa Mariana Miret.
Mercedes Castilla, subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal Ministerio de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires; Ana García Munitis, directora del Colegio Nacional de La Plata; Jésica Rey, ministra de Comunicación Pública bonaerense; María Alejandra Lacrouts; Eduardo De Giusti, ex decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP; Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; Manuel Bouchoux, presidente de la Sala V del Tribunal de Casación Penal; Fernando Rozas, director del Banco Provincia; Estefanía Hernández, Florencia Violante y Andrés Kraiselburd.
Daniel Caroleo, Ignacio Caroleo, Jorge Gibert, Juan Belluardo, Mariano Horacio Penas, Amparo Aliata, Juan Carlos Anacleto, Camer Fernández de Anacleto, Claudio Di Rocco, Roxana Di Rocco, Julio Hijano y Marcela García.
Lisandro Hourcade, intendente de Magdalena; Pablo Gorosito, Melisa Bonfiglio, Luis Bianchi, Candelaria Cibraro, Gastón De La Fuente, Romina Luini, Gabriela Rancan, Catalina Curcio y Julio Maltagliati.
Jerónimo Guerrero Iraola, Valeria Fernández y Eguía, Eduardo Rodríguez, Joaquín Lobos, Andrea Rodríguez, Martín Gonzalo Da Conceicao, Diego Giovanetti, Silvia Nanni, Solange Marco, Pablo Fernández y Raúl Racavarren.
María del Carmen Lambert, Susana Censi, Jorge Fabiano, Juan Manuel Muñoz, Natalia Yoma, Fernando Ucar, Vanesa Michelini, Javier Orengo, María del Carmen Perdriel y Guillermo Lombardo.
Pedro Miguel Belloni, Josefina Belloni, Rodrigo Belloni, Josefina Grigera, Alejandro Cermele, Mario Belenda, Sandra Belenda, Juan Pablo Alegre, Pedro Belloni, María Laura Aznar, Claudio Aguilar y Néstor Casaprima.
Viviana Yacoub, Amanda Yacoub, Juan Segundo Yacoub, Marcos Yacoub, Bautista Marian, Rolando Francisco, Claudia Greme, Javier Russo, Juan Cruz Peralta y Juan Pedro Russo.
Marcelo Berro, Ramiro Segovia, Alejandro Salvatore, Claudia González, María Elsa Correa de Salvatore, Guillermina Negro, Romina Lemos, Ignacio Camacho, Eugenia Ctibor, Juan Andrés Gilardi, Lorenzo Mengani y Marcela Berti de Mengani.
Alejandra Méndez, Andrés Cantelmi, Mario Gigli, Daniel Palumbo, Nahuel Madueño, Evelin Díaz, Mateo Alberto, Cristian Busquets y Martín López Armengol.
Rafael Velázquez, Graciela Sánchez, Gabriela Paredes, Sandra Campos, Sandra Diz, Juan Falchi, Luciano Legnoverde, Joselina Cesarini, Fernando Bernedo y Martín Ranea.
Elizabeth Kasiel, Ezequiel Queipo, Susana Tibaldi, Débora Solomi, Santiago Giovanonne, Federico Cornet, Marina Pérez, María Julieta Pernas, Federico Centeno, Sebastián Barclay, Magalí Esquisito y Fabiana Rogliano.
Fabiana Gliemmo, Joel Paz, Jorge Ojeda, Ana Aubert, Priscila Vicchi, Julia Larcamón, Martín Mendinueta, Daniel Protto y Gustavo Rojas.
Jorge Domeniconi, Marina Monterrubianesi, María Florencia Márcico, Diego Erben, Diego Biancazzo, Marcelo Morinanno, Claudio Moretto, Mariano Busti, Cristian Gustavo Foyth López, Marcelo Babenco y Claudia Pérez.
Benjamín Sorá, Ricardo Salomé, Simón Salomé, Tatiana Temprano, Eduardo De Crisci, Fernando Daus, Hernán Cogoma, Juan Pablo Repollo, Patricio Lustig, Marcelo Carrizo y Claudio Azurabarrena.
Claudia Bellomo, Mónica Salvatori, Araceli Scaramellini, Lucas Scaramellini, Marina Homps, Bernabela Semplici, Laura Ganganelli, Ezequiel Ibáñez, Juan Blanco, Luis Milanesio, Sergio Márquez y Tomás Di Lorenzo.
Juan Felipe Orta, Liza Alberdi, Rodolfo Molinari, Alfredo Mendoza Peña, Ignacio Guzmán, Sebastián Zaratiegui, Martín Palacios, Danel Reija, Walter Franceschini y Alicia Jaca.
María Cristina Domínguez, Bárbara Castillo, José María Nieto, Elisa De Maestri, Eduardo Pereira Serra, Gabriela Anchordoqui, Dardo Pereira, Pedro Alconada, Eduardo Castagnani y Alberto Alba.
Lucas Fernández, Juan Ignacio Martínez Ayerra, Sergio Rondón, Marcelo Casal, Andrea Vázquez, Martín Mendoza Zelis, Adolfo Duyos, Emiliano Marzioni, Julio Rodríguez y Gastón Carbia.
Marcelo Leguizamón Brown, Cintia Sosa de Leguizamón, Manuel Passaglia, Fernando Cafasso, Emilia Subiza, Sebastián García de Luca, Antonio Mazzoni, Marcelo Di Maggio, Matías Duarte y Pablo Serra.
Bárbara Cirer, Mauro Venturuzzo, Sebastián Olivieri, Mariano Díaz, Marcelo Vélez, Soledad Canteros, Roberto Barrionuevo y Sebastián Rodríguez.
Horacio Prada, Florencia Jardel, Enrique Rifourcat, Lía Unsworth, Martiniano Ferrer Picado, Valentina Aramburu, Diego Principi, Mariela Teresa Patitucci, Marcela Farroni y Juan Pablo Zabala.
Mauro Piatti, Nazareno Fanelli, Mabel Siegrist, Juliana Armas, Graciela Sequeira, Néstor Porras, Marcos Jáuregui Lorda, Agustín Musa, Agustín Gasparri, María Laura Negro y Evaristo Cinquetti.
Carlos Gaskin, Rafael Lafuente, Pablo Rocha, Federica Maldonado, Jorge Branne, Adriana Aguilar, Claudia Brolese, Alejandra Gullo y Walter Dellavolpe.
Juan Terruli, Mariano Espora, Jorge Crispiani, Rodolfo Amarise, Pablo Amarise, Ignacio Zubieta, Jorge Dorr, Alicia González y Norma Zurita.
Rodrigo Vallejos, Micaela Fragasso, Juanes Osaba, Leandro Bayón, Fernanda Couhtino, Soledad Pedernera, Julieta Chasman, Juan Pablo Allan, Nicolás Morzone, Iván Zanetto y Matías De Urraza.
Juan José Calderón, María Cecilia Sciarra, Lucas Luciano, Celeste Luciano, Graciela De La Fuente, Edgardo Díaz Guerrero, Marcelo Sarasqueta, Martín Russo, Pablo Scafati, Florencia Ruiz, Juan José Triviño y Romina Baudri.
Alejandra Sturzenegger, Fabián Rivero, Mariano Cowen, Manuel Fonseca, Gonzalo Atanasof, Santiago Pérez Teruel, Daniela Bersi, José Arteaga, Sofía Peloso, Ulises Bosia, María Fernanda Alak y Flor Barrientos Márquez.
Francisco Roldán, Carlos Bonicatto, Sergio Resa, Paula Sidotti, Jorge Jurado, Cecilia Mingari, Andrea Pilar Jiménez, Federico Carrique, Simón Fiore, Nicolás Beltrán y Lucía Iañez.
Guillermo Longhi, Francisco Barreto Peldzer, María Florencia Peries, Valeria Pepe, Alejandro Pilkowicz, Gaspar Spiritoso, Cristian Girard, Daniel Papasodaro, Lucas Espósito, Germán Bordenave y Emilio Ballina.
Federico Musciatti, Paula Lambertini, Guillermo Cara, Sebastian Tangorra, Norberto Gómez, Santiago Ávila, Sebastián Genatti, Matías Lemes, Nicolás Carvalho, Guillermo Comadira, Gabriel Bruera, Guillermo Escudero y Daniel Lipovetsky.
Ignacio Salabarren, Tomás De Urraza, María Eugenia De Urraza, Agustina De Urraza, Jesica Doba, Daiana Robledo, Macarena Fernández, Octavio Caresano, Jerónimo Porras y Cesar Acuña.
Ana Laura Ramos, Marina Mongiardino, Josefina Sannen Mazuco, Eric Lagorio, Roberto Lemos Arias, Laureano Durán, Jorge Di Lorenzo, Victor Violini y Ricardo Maidana.
Jorge Mario Bellagamba, Marcelo Fava, Christian Fernández, Claudio Fiorelino, Hugo Bellagamba, Miguel Jara, Julio Cuenca, Rolando Ponce, Pablo Cunsolo, Juan Pablo Lorenzo, Florencia Sánchez y Hernán Lozada.
Emiliano Balbín, Nerina Neumann Losada, Sebastián Salvador, Andrés Villalba, Fernando Balbín, Andrés García, Luis María Rodríguez, Martín García y Lucas Brítez.
Iván Balbona, Juana Balbona, Mariano Pais, Mercedes Pais, Ana Clara Perazzo, Magalí Maldonado, Manuel Frías, Ana Laura Benesperi, Ezequiel Valle, Juan José Paneli y Matías Albarracín.
Alicia Lagger, Mónica De Paulo, Enrique Silvani, Guillermo Rodríguez, Carlos Restivo, Marcelo Castares, Pablo Miret, Gladys Juncal, Marco Ciappina, Lidia Rizzo, Pablo Maifredini y Alberto Roteño.
Juan Manuel Vernengo, John Puleston, Salvador Alak, Pilar Tuero, Pedro Prioretti, Juan Manuel Del Río, Juliana Ruli, Carolina Cabado y María Rosa Bustos.
Adrián García, Isidro Lescano, Juan Pablo Canclini, Silvina Perugino y Nicolás Pedernera.
Gustavo Staffoni, Claudio Frangul, Federico Ayllon, Pablo Nicoletti, Pilar Pérez Albizu, Raúl Cadáa, Raúl Abraham, Lautaro Gutiérrez y Verónica Rivas.
Marcelo Galland, Rocío Martínez, Micaela Mendivil, Micaela Maggio, Pablo Elías, Romina Santana, Melany Horomadiuk, Juan Manuel Granillo, Agustín Santecchia y Felicitas Gutiérrez.
Marcelo Peña, Marcel Aguilera, Fernando Domínguez, Gustavo Casco, Elías Cuevas, Maximiliano Quiroga, Patricio Andrade, Germán Zuloaga, Pablo Herrera, Juan Manuel Figueredo y Yanina Rentería.
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