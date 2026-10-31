El OCEBA respondió un pedido de EL DIA sobre Edelap, pero dejó casi todas las preguntas sin contestar

El Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) respondió un pedido de acceso a la información pública presentado por EL DIA para conocer las inversiones comprometidas por Edelap en La Plata, el grado de cumplimiento de las obras previstas y las medidas adoptadas tras el incendio de la subestación Tolosa. Sin embargo, la contestación oficial, de tres páginas, dejó prácticamente sin respuesta los principales interrogantes planteados por este diario.

La nota, fechada el 30 de octubre de 2026 y firmada por el presidente del organismo, Diego Rozengardt, no incluye los planes de inversión solicitados, tampoco aporta cifras sobre las obras ejecutadas y no comunica sanciones definitivas contra la distribuidora por el siniestro ocurrido el 17 de agosto.

En cambio, el OCEBA derivó las consultas sobre inversiones a la Subsecretaría de Energía provincial y, respecto del incendio, informó que mantiene abierto un sumario administrativo contra Edelap. También reconoció que cuenta con documentación aportada por la empresa, pero planteó la posibilidad de que su divulgación afecte la investigación y solicitó una prórroga de diez días.

De esta manera, pese a la respuesta formal, siguen sin conocerse datos fundamentales sobre las inversiones de la empresa que presta el servicio eléctrico en La Plata y las eventuales responsabilidades administrativas derivadas del incendio de Tolosa.

LOS PLANES DE INVERSIÓN QUE NO FUERON ENTREGADOS

El primer punto del pedido de EL DIA requería los dos últimos planes quinquenales o anuales de inversiones presentados por Edelap para el partido de La Plata, conforme a las disposiciones de la Ley provincial 11.769.

El objetivo era conocer qué obras había comprometido la distribuidora para mantener, ampliar y mejorar la infraestructura eléctrica de la Ciudad.

Sin embargo, el OCEBA no proporcionó ninguno de esos documentos. En su respuesta sostuvo que tanto la presentación de los planes como el seguimiento de su ejecución corresponden a otra dependencia.

Textualmente, señaló que esa información “se efectúa ante la Autoridad de Aplicación resultando dicho requerimiento ajeno a la competencia de OCEBA”.

A continuación, informó que, como colaboración, había remitido una copia del pedido a la Subsecretaría de Energía provincial para su intervención.

Así, el organismo de control no precisó cuáles son las inversiones comprometidas por Edelap, qué obras estaban previstas para La Plata ni los plazos establecidos para su realización.

TAMPOCO INFORMÓ CUÁNTO SE CUMPLIÓ

El segundo punto de la presentación solicitaba específicamente los informes sobre el grado de avance de los planes de inversión de Edelap durante los últimos dos años.

Se trataba de una consulta central para determinar si las obras comprometidas por la distribuidora efectivamente se habían concretado y en qué medida.

Pero tampoco hubo una respuesta concreta. El OCEBA volvió a señalar que esa información corresponde a la Subsecretaría de Energía, sin acompañar documentación ni aportar datos sobre la ejecución de los proyectos.

La contestación no contiene montos invertidos, porcentajes de cumplimiento, detalles de obras terminadas o pendientes ni información sobre eventuales demoras.

En consecuencia, no es posible establecer, a partir de la respuesta oficial, si Edelap cumplió con los planes de inversión presentados para La Plata.

EL INCENDIO DE TOLOSA: UN SUMARIO SIN SANCIONES INFORMADAS

El tercer punto del pedido de EL DIA estaba directamente relacionado con el incendio ocurrido el 17 de agosto en la Estación Transformadora Tolosa, de 132 kilovoltios.

En concreto, se solicitó al OCEBA que informara cuáles habían sido las acciones y sanciones adoptadas contra Edelap como consecuencia del siniestro. La presentación también hacía referencia a información sobre la antigüedad de las celdas de interconexión donde se habría iniciado el fuego.

En este apartado, el organismo aportó algunos datos sobre el procedimiento administrativo, aunque sin precisar sus conclusiones ni comunicar sanciones definitivas.

Según la respuesta, el 19 de agosto, apenas dos días después del incendio, el Directorio del OCEBA ordenó iniciar un sumario administrativo contra Edelap mediante la Resolución RESOC-2026-165-GDEBA-OCEBA.

Posteriormente, se realizó un acto formal de imputación a la distribuidora, a la que se otorgó la posibilidad de presentar su defensa.

El organismo informó que Edelap presentó su descargo recién el 29 de octubre, un día antes de la contestación remitida a EL DIA.

También indicó que se solicitaron informes a diferentes reparticiones públicas, instituciones y empresas vinculadas con los servicios públicos domiciliarios para avanzar en el análisis de lo ocurrido.

No obstante, la respuesta no especifica cuáles son los incumplimientos concretos que se le imputaron a Edelap, qué determinaron las actuaciones realizadas ni si corresponde aplicar alguna sanción.

El OCEBA se limitó a señalar que sus gerencias se encuentran analizando la documentación recolectada y el descargo de la distribuidora para continuar con el procedimiento.

De este modo, más de dos meses después del incendio, el sumario permanece abierto y la respuesta oficial no permite conocer si el organismo determinó responsabilidades administrativas por el siniestro.

DOCUMENTACIÓN BAJO ANÁLISIS

Otro aspecto llamativo de la contestación es que el OCEBA reconoce que Edelap aportó documentación en el marco de la investigación, pero no la entrega junto con su respuesta.

El organismo argumentó que el procedimiento se encuentra en plena etapa de investigación y que la difusión de determinada información podría afectar su desarrollo o dar lugar a eventuales planteos de nulidad.

Por ese motivo, anunció que remitirá las actuaciones a la Asesoría General de Gobierno bonaerense para que evalúe si corresponde aplicar las excepciones previstas en la normativa provincial de acceso a documentos administrativos.

En ese contexto, solicitó una prórroga de diez días para completar su contestación.