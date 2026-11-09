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La Región

El Papa León XIV recibió el cuadro platense y formará parte de la colección del Vaticano

El cuadro, creado por Mercedes Fariña, formará parte de la colección vaticana

Por Redacción

El Papa León XIV, a horas de su llegada a la Argentina y luego de una serie de actividades, se dirigió hacia la Nunciatura Apostólica al fin de la agenda de este domingo. Allí, en el histórico palacio del barrio de Recoleta, una pintura creada por la artista de La Plata, Mercedes Fariña, esperaba al Sumo Pontífice.

El acto de entrega transcurrió al margen del cronograma protocolar, en el marco de una cena privada con miembros de la Orden de San Agustín. Debido a la restricción del cónclave, limitado de forma exclusiva al clero, la artista no pudo ingresar y los propios sacerdotes agustinos —congregación de la cual proviene el Papa— acercaron el lienzo a su destinatario. Junto a la pieza, los religiosos adjuntaron una misiva personal y un registro fotográfico de otras cuatro obras complementarias elaboradas en su honor.

La obra seleccionada, bautizada "Corde in Andibus", retrata a León XIV en compañía de un niño andino provisto de indumentaria típica y un chullo de lana de vicuña. El concepto visual toma como inspiración la etapa pastoral del Papa en la región peruana de Chiclayo, donde se desempeñó como obispo antes de su traslado a Roma, para reflejar así su cercanía histórica con las comunidades del norte de aquel país.

Este trabajo forma parte de una colección de cinco cuadros denominada "Salvete Omnes", la cual incluye referencias a los paisajes de los Andes, la catedral de Chiclayo y las figuras de la Virgen de Luján y del Buen Consejo. La muestra completa permanece en exhibición abierta al público dentro de la parroquia San Agustín hasta el próximo 15 de noviembre.

Fariña, nacida en el barrio de Flores y licenciada en Artes Plásticas por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una trayectoria superior a las tres décadas con foco en la espiritualidad pictórica. Esta cesión representa su segundo contacto directo con la máxima jerarquía eclesiástica. En 2013, la artista acercó un retrato al papa Francisco en la propia Santa Sede, acción correspondida con una carta manuscrita del pontífice argentino. Ante este nuevo hito, la creadora manifestó su anhelo de lograr la incorporación formal de esta flamante tela a la colección definitiva del Estado vaticano.

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