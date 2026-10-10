El Polo petroquímico, en el foco Investigaciones señalan daño ambiental

Los fallos judiciales en causas sobre contaminación ambiental iniciadas por vecinos del Polo Petroquímico exponen una problemática que se venía señalando en varios trabajos realizados en la Universidad y la agencia nacional de investigaciones, Conicet.

Entre esos, pueden citarse el que elaboró, en 2017, un equipo de investigadores del Área de Toxicología del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Allí, se reconstruyó el conflicto ambiental del Polo Petroquímico de Berisso-Ensenada y se señaló que las principales vías de impacto consideradas eran los recursos hídricos y la atmósfera. El estudio destaca que las actividades industriales del polo implican riesgos tecnológicos -como fugas, incendios y explosiones- y contaminación ambiental a través de emisiones gaseosas, partículas y efluentes.

Los investigadores ubicaron, además, el problema dentro de un territorio complejo. Se trata de una zona industrial que fue creciendo junto con barrios residenciales y que se encuentra expuesta tanto a los riesgos propios de la actividad petroquímica como a inundaciones. El trabajo recuerda que el Polo Petroquímico nació alrededor de la Destilería La Plata de YPF, inaugurada en 1925, y que con el tiempo se desarrollaron otras industrias alrededor.

Uno de los episodios que permitió dimensionar esa convivencia entre industria, población y riesgo ocurrió el 2 de abril de 2013, cuando un incendio afectó la planta de YPF durante la inundación que golpeó a La Plata y la región. El trabajo reconstruyó el episodio y describió el desborde de sectores que contenían agua e hidrocarburos, además de la generación de humo, hollín y material que alcanzó distintos sectores urbanos.

El mismo trabajo cita las observaciones realizadas por el entonces organismo ambiental bonaerense, que relevó la zona y detectó presencia de hidrocarburos en vegetación y terraplenes del Canal Oeste, motivo por el cual se intimó a realizar tareas de saneamiento y limpieza. También se señaló que las precipitaciones extraordinarias habían superado la capacidad de tratamiento y de las piletas de reserva.

Para los investigadores, el episodio no podía analizarse como un hecho aislado. El estudio sostiene que trabajos realizados en la Universidad antes del incendio advertían sobre la contaminación y la peligrosidad del polo industrial, especialmente por su localización en una zona inundable y densamente poblada.

La investigación universitaria también puso el foco directamente sobre la salud ambiental. La Facultad de Ciencias Exactas desarrolló proyectos de prevención y promoción de la salud destinados a población expuesta a contaminación atmosférica en Ensenada. Uno de esos trabajos tomó como base un estudio comparativo entre la zona urbana de La Plata y la zona industrial de Ensenada que incluyó una encuesta socioeconómica y sanitaria, análisis sanguíneos y evaluaciones optométricas y espirométricas sobre 78 voluntarios.

Los investigadores ubicaron, además, el problema dentro de un territorio complejo

Otro trabajo de la UNLP estudió la presencia de compuestos orgánicos volátiles y material particulado en ambientes urbanos e industriales. Se analizaron, entre otros elementos, benceno, tolueno, etilbenceno, xilenos, compuestos clorados y partículas PM10. Los autores explicaron que estos contaminantes son relevantes por sus posibles efectos sobre las mucosas, el sistema nervioso y la función pulmonar.

En investigaciones posteriores, la UNLP amplió el análisis hacia las partículas PM10 y PM2,5, hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales. Un estudio publicado en 2023 caracterizó el aire exterior del Gran La Plata y planteó como objetivo evaluar contaminantes atmosféricos y sus posibles efectos sobre la salud humana, considerando como fuentes potenciales tanto el polo petroquímico como el tránsito vehicular.

Dentro de un proyecto PIO UNLP-CONICET se realizaron entre 2014 y 2016 monitoreos de calidad de aire, agua y sedimentos. El área estudiada incluyó expresamente sectores de influencia de la Refinería YPF y el Polo Petroquímico, entre ellos El Dique, Villa Argüello, Villa Nueva, Berisso Centro, Ensenada Centro y el barrio Mosconi. Se analizaron compuestos orgánicos volátiles, material particulado, hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales y contaminantes en aguas y sedimentos.

Otro trabajo de la UNLP sobre suelos contaminados señaló que investigadores habían encontrado hidrocarburos en sectores cercanos a la refinería y desarrollaron investigaciones de biorremediación para degradar esos compuestos. El proyecto mencionó específicamente hidrocarburos policíclicos aromáticos y su relevancia por sus propiedades mutagénicas y carcinogénicas.

Las denuncias vecinales

En 2015, el Observatorio Petrolero Sur recogió testimonios de organizaciones ambientales que denunciaban emisiones y vuelcos vinculados al funcionamiento del polo. Se puntualizó en la situación de los canales adyacentes a la refinería.

En los últimos años, las denuncias volvieron a tomar fuerza

En los últimos años, las denuncias volvieron a tomar fuerza. En abril de 2022, por ejemplo, vecinos de Ensenada, Berisso y sectores de La Plata expresaron preocupación por la altura de las llamaradas de las antorchas, ruidos considerados inusuales y una columna de humo que se veía desde varios kilómetros. EL DIA también registró entonces un incendio en el sector de Coque B, que la empresa atribuyó a una purga de hidrocarburos hacia una pileta y que, según la fuente consultada, fue controlado en pocos minutos. En agosto de 2024, otra vez la alarma: una enorme llama y la columna de humo, a media tarde, por un incendio en la zona de tanques.

En el relevamiento del Observatorio se hizo referencia a trabajos sobre hidrocarburos aromáticos policíclicos y a investigaciones que detectaron diferencias en determinados contaminantes entre zonas industriales y urbanas. También se recogieron planteos de investigadores y organizaciones sobre la necesidad de contar con información ambiental continua y accesible para los habitantes.