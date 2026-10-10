Los vecinos que llevaron la batalla contra la contaminación hasta la Corte

La problemática ambiental vinculada a la actividad petroquímica recobró visibilidad en las últimas horas, luego de que este diario publicara un documento presentado por YPF, en febrero pasado, ante sus accionistas. En su balance, la petrolera estatal previsionó fondos para pagar eventuales indemnizaciones a vecinos de la Región. Esto, en función de que un grupo de frentistas consiguió sentencias de primera y segunda instancia, condenando a las empresas del Polo Petroquímico, entre ellas a YPF.

Allí, reconoce la existencia de reclamos judiciales relacionados con “supuestos daños y perjuicios derivados de la contaminación ambiental” producida -en parte- por la operación de la Refinería La Plata y obligaciones con la remediación de los canales ubicados en las inmediaciones de la planta.

Entre los casos, está el que impulsan desde 1999 Pedro Salagre, Jorge Mario Pezado y Miguel Ángel Casadas. Son vecinos de la localidad ensenadense de El Dique. Denunciaron la contaminación del Canal Lateral Oeste (CLO), que termina a la altura de 50 y 126, corre junto al complejo industrial de YPF por uno de sus lados y se conecta con el Canal Lateral Este y el Río Santiago (en su extremo hacia la ribera). La pretensión, que ahora analiza la Corte Suprema de la Nación no es solamente indemnizatoria: busca el cese de la contaminación y la recomposición del ambiente.