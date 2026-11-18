Se acerca la época de exámenes y las familias de los alumnos que no lograron aprobar todas las materias comenzaron a consultar por clases particulares para ayudarlos a que lleguen mejor a las instancias de recuperación. En La Plata, Matemática, Lengua, Física e Inglés están entre las asignaturas más solicitadas. Los precios van desde los 7 mil hasta los 30 mil pesos por clase, según la materia y la duración.

La demanda de apoyo se da en un contexto en el que, según estimaciones del sector educativo, más de la mitad de los estudiantes secundarios del país no aprueba todas las materias durante el año y debe recuperarlas.

Los valores por materias

La profesora de Economía Yamila Grippo dicta clases individuales y presenciales de Matemática, Contabilidad, Economía, Teoría de las Organizaciones y Economía Política. “Matemática está entre las más solicitadas”, señaló.

Los encuentros duran una hora y cuestan 15 mil pesos. En cuanto a la modalidad de trabajo, Grippo explicó que pide la carpeta del estudiante, repasa los contenidos y deja ejercicios para resolver en casa, que corrige en la clase siguiente. Para preparar una materia, calcula que se necesitan, en promedio, unos seis encuentros. “Yo suelo recomendar que vengan antes de llevarse la materia, algo que no ocurre”, señaló.

Por su parte, Olga enseña Matemática, Lengua, Ciencias Sociales e Historia, aunque las dos primeras son las más requeridas. Entre las dificultades que encuentra en los estudiantes, mencionó que “les cuesta muchísimo leer un párrafo y sacar la idea principal”, contó. En Matemática, advirtió que en algunos casos llegan a primer año de secundaria sin saber las tablas de multiplicar.

Olga cobra alrededor de siete mil pesos la hora y recomienda comenzar a preparar las materias con al menos un mes de anticipación, con una o dos clases semanales.

Un profesor particular con más de 40 años de experiencia, que prefirió mantener su identidad en reserva, ofrece apoyo escolar presencial de Matemática y Física. Los encuentros individuales cuestan entre 25 y 30 mil pesos por una hora y media. En grupo, el valor ronda los 15 mil pesos por alumno, si preparan la misma asignatura, y entre 18 y 20 mil pesos, si son distintas.

En el caso de Sandra Lebedis, profesora de Inglés, ofrece clases virtuales, presenciales y a domicilio dentro del Casco Urbano. Los encuentros duran 45 minutos y cuestan 25 mil pesos, en cualquiera de las modalidades.

Sobre las dificultades de los alumnos, señaló que “muchos vienen con una base muy floja de inglés, sobre todo en la gramática”. En tanto, consideró que para preparar el contenido de todo el año estima necesario entre seis y ocho clases, mientras que para recuperar un módulo pueden alcanzar dos.

En cuanto a los precios, algunos docentes señalaron que el valor no cambia según la cantidad de materias que deba preparar el alumno, aunque puede aplicarse algún descuento.