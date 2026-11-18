Para acompañar a los alumnos en esta instancia, la licenciada María Zysman, psicopedagoga, recomendó que las familias evalúen por qué sus hijos se llevan materias y qué dificultades tienen antes de buscar apoyo particular. “Si aún estudiando le fue mal, sin duda necesita alguien que lo ayude”, señaló. En cambio, si no estudiaron durante el año, advirtió que unas pocas clases no resolverán el problema.

También aconsejó evitar que el estudio genere conflictos en el hogar: “Si se puede derivar a otra persona, es ideal para descomprimir esa tensión entre padres e hijos”.