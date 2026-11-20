Uno de los momentos más particulares de la noche llegó sobre el cierre del discurso del gobernador Axel Kicillof cuando anunció que tenía un obsequio para La Plata: un rosario bendecido por el Papa León XIV.

Tras recordar la visita del Pontífice a la Argentina, en particular al “Cottolengo Don Orione” (en Almirante Brown) y a Luján, en la Provincia, explicó que bendijo uno para cada distrito y el primero fue destinado a La Plata. “Este que tengo acá es el rosario bendecido por el Papa León para la ciudad de La Plata. Julio, recibímelo”, pidió antes de entregárselo a Alak.