Mañana, 19 de noviembre, se entregará una nueva estatuilla al ganador del Gran Premio Dardo Rocha, en el marco del 144º aniversario de nuestra ciudad. La obra fue seleccionada a través del Concurso Provincial de Ideas Escultóricas del Hipódromo de La Plata, una iniciativa desarrollada en el marco de un convenio impulsado con el objetivo de crear un nuevo símbolo para la principal competencia del calendario hípico local y promover la participación de artistas vinculados a la universidad pública.

El primer premio fue para Jerónimo Byrnes, egresado de la carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Artes, cuya propuesta fue elegida para convertirse en la estatuilla oficial del Gran Premio Dardo Rocha. Su diseño representa un caballo integrado a un disco de llegada, en alusión al momento culminante de la competencia. La base, compuesta por planos geométricos que se despliegan de manera simétrica, simboliza la red de personas y oficios que hacen posible la actividad hípica.

La convocatoria reunió propuestas de artistas y profesionales vinculados a distintas disciplinas. Luego de un proceso de evaluación, nueve proyectos fueron seleccionados para integrar la instancia final. El jurado estuvo conformado por especialistas del ámbito artístico y académico, entre ellos la artista visual y secretaria de Arte y Cultura de la UNLP, Mariel Ciafardo, el escultor Oscar de Bueno y la artista Cristina Tomsig.

En este marco, también fueron reconocidas las finalistas Irene Ester Castro y María de los Ángeles Crovetto, junto a los integrantes del jurado, en reconocimiento a su participación y aporte a esta iniciativa.

De esta manera, el Hipódromo de La Plata suma una nueva pieza a la historia del Gran Premio Dardo Rocha, una estatuilla que no solo distinguirá al ganador de la carrera más importante del año, sino que también representará el trabajo colectivo, la identidad y la tradición de toda la comunidad del turf.

El presidente de Lotería de la Provincia, Gonzalo Atanasof, junto al administrador del Hipódromo de La Plata, Mariano Cowen, y el decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Juan Pablo Fernández, encabezaron el acto de presentación. Durante la ceremonia, Atanasof expresó: “siento una gran emoción al entregarle este reconocimiento a Jerónimo Byrnes, ganador del concurso. Es un artista formado en la universidad pública y su obra es una muestra del enorme talento que tenemos. Cuanto más nos golpean, respondemos con ideas, creatividad y propuestas que ponen en valor nuestra identidad”.

En tanto, el decano de la Facultad de Artes, Juan Pablo Fernández, puso en valor la educación pública y señaló que “en la universidad pública lo que se hace es tratar de formar las mejores ideas, los mejores pensamientos, los mejores profesionales, pero sobre todo, las mejores personas”.