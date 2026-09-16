En FOTOS | Así proyectan el nuevo Aeropuerto de La Plata con centro de distribución y hub logístico

El Aeropuerto de La Plata podría atravesar una profunda transformación a partir de un proyecto que apunta a convertir la actual terminal aérea en un centro logístico, productivo y aerocomercial de alcance regional. El plan fue presentado por el intendente Julio Alak y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, y contempla una inversión privada estimada en 93 millones de dólares y un plazo de explotación proyectado de 30 años.

Los renders permiten anticipar cómo podría quedar el predio y muestran una propuesta que va mucho más allá de la recuperación de la infraestructura aeroportuaria existente.

El denominado masterplan contempla la refuncionalización del aeropuerto y la construcción de nueva infraestructura para integrar el transporte aéreo con el terrestre y el fluvial-marítimo. La iniciativa incluye una terminal de pasajeros, áreas para cargas, una zona aduanera y sectores destinados a actividades comerciales, industriales y logísticas.

Un aeropuerto integrado a un gran centro logístico

Uno de los principales objetivos es que el aeropuerto funcione como un hub logístico multimodal, capaz de concentrar y distribuir mercaderías y pasajeros y, al mismo tiempo, facilitar la conexión de la producción regional con distintos mercados.

La propuesta también prevé una terminal de pasajeros orientada a operaciones de bajo costo y espacios específicos para el movimiento de cargas.

Según explicaron desde el Municipio, la ubicación de La Plata permitiría aprovechar la cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires y su conexión con la Autopista Buenos Aires-La Plata y las rutas nacionales y provinciales que atraviesan la región.

Un proyecto que también apunta al cordón frutihortícola

Entre los sectores previstos aparece además una planta de conservación en frío y congelado de hortalizas, pensada para mejorar el almacenamiento de la producción y reducir las pérdidas de frutas y verduras.

El proyecto toma como referencia la importancia del cordón frutihortícola platense y plantea incorporar infraestructura de frío para extender la vida útil de los productos, generar valor agregado y mejorar la logística desde el lugar de producción.

De acuerdo con los datos citados durante la presentación, en La Plata se estima una pérdida cercana a las 10 mil toneladas anuales de hortalizas, sobre una producción total de 85.879 toneladas.

La apuesta por la ubicación de La Plata

El plan se articula además con la estrategia de desarrollo productivo y territorial de la ciudad y plantea aprovechar la cercanía entre el aeropuerto, el puerto, la red vial y el sistema ferroviario.

La propuesta busca así conformar un nuevo nodo de actividad económica en el sur del partido de La Plata, con infraestructura destinada al transporte, la producción, el comercio y la logística.

Mirá en la galería los renders que muestran cómo proyectan el nuevo Aeropuerto de La Plata y los distintos espacios que contempla el masterplan.