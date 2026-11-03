EN VIVO | Ya se sortean las vacantes para los colegios de la UNLP

Este martes la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) realiza el tradicional sorteo público para la asignación de las vacantes en sus cinco establecimientos educativos de cara al 2027. La jornada se desarrolla de forma presencial y se puede seguir en vivo y en directo a través de internet.

La cita tiene lugar en la Sala del Consejo Superior, situada en el primer piso del Edificio del Rectorado (calle 7 N° 776). Si bien el recinto está abierto a toda la comunidad y a las familias de los aspirantes, la casa de estudios dispone de su plataforma web institucional (www.unlp.edu.ar) para transmitir la totalidad del procedimiento vía streaming e incluso enterarse de los resultados al instante.

El cronograma estipulado por las autoridades de la UNLP arrancó a las 9 con la Escuela Graduada “Joaquín V. González”. Más tarde, a las 10, continúa con el Liceo “Víctor Mercante”, mientras que a las 10:30 será el turno del Colegio Nacional “Rafael Hernández”, abarcando tanto el Bachillerato Orientado en Energía y Sustentabilidad como el Bachillerato de la Educación Secundaria Básica. Finalmente, la jornada del sorteo concluye a las 11:15 con la asignación de vacantes para el Ciclo Básico de Formación Artística del Bachillerato de Bellas Artes “Prof. Francisco Américo De Santo”.

Los resultados

El procedimiento de asignación vuelve a utilizar el software desarrollado por el Centro Superior para el Procesamiento de la Información (CeSPI) de la UNLP. Este sistema electrónico implementa un algoritmo matemático que distribuye de manera aleatoria a la totalidad de los preinscriptos para fijar el orden definitivo del sorteo.

En EL DIA vas a conocer al instante los resultados publicados por la casa de altos estudios o podés ingresar a https://resultados-colegios.unlp.edu.ar.

Escuela Graduada "Joaquín V. González" 2027

1° Grado Ed. Primaria

2° Grado Ed. Primaria

1º año Ed. Inicial (3 años)

2º año Ed. Inicial (4 años)

3° Grado Ed. Primaria

4° Grado Ed. Primaria

5° Grado Ed. Primaria

6° Grado Ed. Primaria

3º año Ed. Inicial (5 años)

Asimismo, se podrá enviar un mensaje al usuario de Telegram @SipecuBot con la palabra "documento" seguida del DNI del aspirante (sin puntos). Por ejemplo: documento 12345678. El sistema enviará una notificación automática apenas concluya la nómina de asignación.

El sorteo de las vacantes para ingresar a los colegios de la UNLP El sorteo de las vacantes para ingresar a los colegios de la UNLP