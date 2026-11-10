¿Es feriado mañana miércoles 11 de noviembre en La Plata y la Provincia? Qué pasa con las clases y los bancos

La histórica visita apostólica del papa León XIV a la Argentina (desarrollada entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026) modificó por completo la agenda institucional, educativa y financiera del país. Tras el asueto nacional del lunes 9 y las medidas dispuestas en CABA y Córdoba, llegó el turno del cierre de la gira papal, centrada de lleno en territorio bonaerense.

En este marco, este miércoles 11 de noviembre es feriado administrativo de alcance exclusivo en la provincia de Buenos Aires incluyendo, por supuesto, a la ciudad de La Plata, tal como quedó estipulado en el marco normativo nacional y provincial para ordenar el masivo flujo vehicular y garantizar la seguridad de los fieles.

¿Hay actividad escolar?

Al tratarse de una jornada con fuerza de feriado administrativo y con un operativo de seguridad enfocado en los desplazamientos hacia los puntos centrales de la agenda papal ,en particular, la misa multitudinaria en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján y la posterior partida rumbo a Ezeiza, no habrá clases en los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la provincia de Buenos Aires.

La medida alcanza a todos los niveles del sistema educativo bonaerense, buscando descomprimir el tránsito y facilitar la logística de la comunidad educativa.

¿Qué pasa con los bancos?

Ante la consulta recurrente sobre el funcionamiento del sistema financiero, las entidades bancarias radicadas en la provincia de Buenos Aires y en La Plata se acogen al régimen de feriado administrativo dispuesto por la normativa especial.

Por lo tanto, las sucursales bancarias permanecerán cerradas para la atención presencial al público durante todo el miércoles 11 de noviembre.

Como es habitual en días no laborables o feriados, operan con normalidad los canales electrónicos de home banking, la banca móvil, las aplicaciones de pago y la red de cajeros automáticos para extracciones y depósitos.

Las operaciones con fecha de liquidación para este miércoles se ejecutarán el siguiente día hábil.

El cierre de la visita papal

El asueto de este miércoles 11 coincidirá con las actividades finales del sumo pontífice en el país. La agenda matutina contempla una visita al Complejo Penitenciario Federal y, como evento central, la Santa Misa en Luján convocando a miles de fieles.

Posteriormente, el Papa se trasladará hacia el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini (Ezeiza) para llevar adelante la ceremonia oficial de despedida antes de emprender su vuelo rumbo a Lima, Perú.