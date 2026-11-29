Las dificultades económicas y las responsabilidades familiares no siempre se traducen en abandono escolar. Muchas veces aparecen primero en las ausencias, en las llegadas tarde o en la imposibilidad de sostener una asistencia regular. Un informe que Argentinos por la Educación hizo en exclusiva para Fundación La Nación, a partir de las respuestas de los propios estudiantes en las pruebas Aprender, muestra cómo estas situaciones afectan de manera diferente según el nivel socioeconómico.

En el nivel primario, el 16,4% de los alumnos de sexto grado de hogares de nivel socioeconómico bajo faltó 15 veces o más, frente al 12,8% de los sectores de mayores ingresos. En secundaria, el fenómeno alcanza una dimensión mayor: el 47,7% de los estudiantes del último año del nivel bajo registró esa cantidad de inasistencias, frente al 53,9% del nivel alto. El promedio general fue del 51,1%.

Sin embargo, la diferencia más significativa aparece al observar los motivos. Entre los estudiantes secundarios de menores recursos, el 15% señaló que faltó porque tenía que trabajar, frente al 5% de los sectores más acomodados. También se registran brechas importantes en las tareas de cuidado: el 18% de los alumnos de nivel bajo faltó para cuidar a un familiar, contra el 5% del nivel alto.

En los sectores de mayores ingresos, en cambio, aparecen otras razones. El 49% de los estudiantes de nivel socioeconómico alto mencionó que faltó porque no tenía ganas de ir a clases, frente al 27% de los de nivel bajo. También se destaca la incidencia de los viajes o las vacaciones: el 40% de los alumnos de mayores recursos señaló ese motivo, contra apenas el 5% de los de menores ingresos.

RESPONSABILIDADES DOMÉSTICAS

Las responsabilidades domésticas también pesan. El 15% de los estudiantes de menores ingresos mencionó que debía ayudar con las tareas del hogar, casi cuatro veces más que entre los de mayores recursos (4%). Y el 22% indicó problemas de salud de un familiar, frente al 10% del otro grupo.

En primaria, aunque el trabajo aparece con menor frecuencia como motivo de ausencia -3% en los sectores de menores ingresos y 1% en los más altos-, también se advierte el peso de las condiciones familiares. Un 31% de los alumnos de nivel bajo señaló que no tenía quién lo llevara a la escuela, frente al 22% de los de nivel alto.

MUESTRAS EN LA PLATA

A escala local, un relevamiento realizado por La Plata Solidaria en julio de 2025 ofrece otra aproximación a la realidad de adolescentes de entre 12 y 16 años de Villa Alba, Tolosa y Melchor Romero. Se realizaron 72 entrevistas en grupos reducidos, sin pretensión de constituir una encuesta profesional.

El 70% afirmó que concurría a la escuela, el 16,5% dijo que no asistía y el 12,5% respondió que iba a veces. En cuanto a la situación laboral de sus padres, el 57% mencionó empleos informales y el 20,8%, trabajos formales. Además, el 87,5% indicó que concurría más de una vez por semana a un comedor.