Filocalia, música y fe con sello platense para recibir a León XIV

“Nos llena de felicidad saber que cuentan con nosotros, desde la música y el arte, para ser parte de estos acontecimientos tan importantes para la Iglesia”. Rosario Sancho, integrante de Filocalia, transmite así la emoción del grupo platense ante la invitación a participar de las celebraciones por la llegada de León XIV a la Argentina.

“Nos sentimos muy bendecidos por esta oportunidad y por poder ser parte de la llegada de León a la Argentina, especialmente en un lugar con tanta historia y significado para nuestra fe como lo es Luján”, cuenta. Allí estarán el martes 10 de noviembre, durante la vigilia, y también en la jornada siguiente. “Pondremos nuestra música y nuestra alegría en la vigilia del martes, y haremos un poquito de lío desde la mañana del miércoles”, anticipa.

Filocalia nació en La Plata en 1994, a partir de la realización de un pesebre musical. Desde entonces, el proyecto fue creciendo y combina la música en vivo con obras de teatro musicales vinculadas con la fe. Entre sus producciones se cuentan un Vía Crucis musical, una puesta con cuadros y escenas sobre santos argentinos y una obra dedicada a la vida y el trabajo de Sor María Ludovica.

Sancho forma parte del grupo desde 2013 y, unos años después, comenzó a cantar en la banda. Desde ese recorrido, vive la convocatoria como una oportunidad especial para poner el arte al servicio de una celebración colectiva. “Dios nos permite participar de este evento histórico con nuestra música”, había expresado el grupo al conocer la invitación.

La participación de Filocalia se inscribe en una convocatoria artística más amplia para acompañar las actividades de la visita papal. La primera nómina confirmada por la Conferencia Episcopal incluye también a Luciano Pereyra, Abel Pintos, Jorge Rojas, Jairo y Nahuel Pennisi, entre otros artistas y agrupaciones. Más de 600 coreutas y 200 músicos acompañarán las celebraciones litúrgicas previstas durante esos días.