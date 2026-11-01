La visita del Papa: un acontecimiento histórico que moviliza a la comunidad de La Plata

La posibilidad de volver a recibir a un Papa en la Argentina, después de 39 años, ya moviliza a las comunidades católicas de La Plata. La visita de León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, genera preparativos y expectativas: para muchos fieles será una oportunidad de encontrarse con el sucesor de Pedro y escuchar un mensaje de esperanza.

“Es una bendición, una gracia”, resume el padre Juan José Olivetto Fagni, párroco de Nuestra Señora de Caacupé y San Roque González, en Villa Elvira. Sobre todo, porque la llegada del Pontífice tiene además una dimensión personal: en abril de 1987, cuando Juan Pablo II visitó el país, su madre estaba embarazada de él. “Me bendijo en gestación”, dice. Esta vez, por primera vez, podrá vivir la visita de un Papa en la Argentina de manera presencial.

Olivetto Fagni interpreta el viaje de León XIV también como un gesto hacia una Iglesia que tuvo al primer Papa argentino, Francisco, pero que nunca pudo recibirlo durante su pontificado. “La Iglesia argentina le regaló un Papa a la Iglesia universal y ahora sentimos que el pastor se acuerda de nosotros”, plantea. La operación a la que fue sometido el 13 de octubre en Roma, para extirpar un adenocarcinoma pulmonar, había generado preocupación. Recibió el alta cuatro días después. “Fue un baldazo de agua fría”, recuerda el sacerdote. La confirmación de que estaba en condiciones de viajar trajo alivio, aunque considera que habrá que cuidar especialmente su salud.

LA AGENDA

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre, a las 16.30, procedente de Montevideo. Luego realizará un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre y se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. A las 18.30 está previsto un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y a las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, en la Universidad Católica Argentina, mantendrá un encuentro con representantes sindicales, empresarios y movimientos sociales; luego se reunirá con referentes de distintas confesiones religiosas en el Palacio San Martín. La jornada concluirá con vísperas junto a los obispos en la Catedral.

Para la Arquidiócesis de La Plata, esa misa en Palermo será la principal convocatoria de los fieles de la Región.

LAS “POSTAS DE ENCUENTRO”

En su rol de secretaria ejecutiva del Consejo Arquidiocesano de Pastoral, Soledad Taglianetti explica que desde la organización local se propuso ese encuentro como celebración central, mientras que cada comunidad está coordinando sus propios medios de transporte.

La Conferencia Episcopal Argentina impulsó las “Postas de Encuentro”, que consiste “en elegir como comunidad uno o varios momentos de la agenda oficial del Papa y generar un espacio de encuentro en torno a ellos. En nuestra arquidiócesis será la transmisión en directo de las actividades que participará el Papa”, detalla Taglianetti .

El arzobispo de La Plata, monseñor Gustavo Oscar Carrara, estará en las actividades de Buenos Aires y Luján.

La misa del miércoles 11 en la Basílica de Nuestra Señora de Luján tendrá, además, una participación especial de Cáritas, ya que la entidad fue seleccionada por la Conferencia Episcopal para que personas acompañadas por sus distintos espacios y programas de todo el país ocupen algunos de los ministerios de la celebración. Para Taglianetti, el deseo es que la visita ayude a que “el país vuelva a unirse”, renueve la esperanza y anime a caminar juntos hacia el bien común.

UNA OPORTUNIDAD DE ENCUENTRO

También Raúl Marcos López, laico de la Basílica Sagrado Corazón y de Nuestra Señora de la Salud, en 9 y 58, vive la llegada como una oportunidad de encuentro. Abogado, Explorador de Don Bosco, ministro extraordinario de la Comunión y referente de Pastoral Social y Cáritas, además de integrante del Consejo Arquidiocesano de Acción Católica, destaca la continuidad entre los mensajes de los pontífices. Si en 1987 Juan Pablo II llegó como “Mensajero de la Paz”, recuerda, las primeras palabras de León XIV fueron “la paz esté con ustedes”.

López reconoce que la noticia de la enfermedad del Papa lo impactó, pero que su recuperación permitió, también recobrar la alegría por el viaje. Espera que deje un mensaje de amor y esperanza y, sobre todo, un testimonio que perdure más allá de los días de visita. “Que nos ayude a construir un país más justo y fraterno”, expresa. En su mirada, el encuentro no debería agotarse en la emoción de ver al Pontífice, sino traducirse en una disposición concreta a vivir el Evangelio y trabajar por una sociedad mejor.

“UN ACONTECIMIENTO PARA RECORDAR”

Desde Acción Católica, María Eugenia Giampieri, presidenta del Consejo Arquidiocesano de La Plata, cuenta que la noticia llegó a través de los grupos de WhatsApp de la pastoral y fue recibida con alegría. La cercanía del Papa, como sucesor de Pedro, representa para los católicos una ocasión significativa y posiblemente irrepetible. “Es un acontecimiento que muchos van a recordar”, señala.

Los fieles siguieron con preocupación los comunicados del Vaticano sobre su salud. Superada esa incertidumbre, las comunidades organizaron reuniones virtuales, formación, oración y traslados. Giampieri señala que la reciente peregrinación a Luján volvió a mostrar la capacidad de convocatoria de la fe.

FUROR POR EL PAPA

En las parroquias, dice Olivetto Fagni, se organizan colectivos, oraciones y charlas para conocer el pensamiento del Pontífice, en particular a través de su primera encíclica, Magnifica humanitas, sobre el cuidado de la persona en tiempos de inteligencia artificial. El sacerdote percibe que el interés excede a los practicantes: también hay quienes preguntan quién es “ése de blanco” y cómo acercarse a las celebraciones.

La agenda continuará el martes 10 de noviembre en Córdoba, a donde León XIV viajará por la mañana y celebrará una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar, además de encontrarse con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes pastorales en la Catedral. De regreso en Buenos Aires, a las 20.15 encabezará una vigilia juvenil en el Monumento de los Españoles. El miércoles 11 visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto y, a las 10, presidirá la misa en la Basílica de Luján. A las 13.30 será la despedida en el aeropuerto de Ezeiza, desde donde partirá rumbo a Lima.

La visita integra una gira sudamericana que incluye Uruguay, del 6 al 8 de noviembre; y Perú, del 11 al 17 de noviembre. Este último país es muy importante para León XIV, ya que allí fue misionero y obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023, y obtuvo la ciudadanía.

HISTÓRICO

La visita será la primera de un Papa a la Argentina desde abril de 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país. Francisco, pese a ser el primer pontífice argentino, no regresó durante su papado. Para muchos será una experiencia inédita; para otros, el regreso de un recuerdo.

El Gobierno declaró de interés nacional la visita y estableció feriados para facilitar la participación: el lunes 9 de noviembre en todo el país; el martes 10 en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba; y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.

En La Plata esperan que los feriados faciliten la participación en las celebraciones y encuentros parroquiales.

Olivetto Fagni pide escuchar al Papa antes de anticipar o discutir lo que podría decir. Lo define como un “hombre de paz desarmada y desarmante” y destaca la humanidad que, a su juicio, transmite en sus gestos. Espera que su presencia favorezca la unidad, el diálogo y una identidad compartida, pero también que impulse a cada uno a hacer el bien en su entorno.

El sacerdote ve en la respuesta de los voluntarios y en la disposición de las comunidades una señal de que, incluso en tiempos individualistas, persiste la necesidad de encontrarse y ayudar. “La gente necesita espacios para hacer el bien”, sostiene. En esa búsqueda, la visita de León XIV aparece para los referentes consultados como algo más que una celebración religiosa: una oportunidad para reunirse, renovar la esperanza y convertir el mensaje de paz y fraternidad en una tarea cotidiana.