Verdurazo frente a la Municipalidad de La Plata y tractorazo frenado en Olmos

El tractorazo de productores hortícolas de este miércoles rumbo a la Municipalidad de La Plata tuvo un freno en su recorrido luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad intervinieran para impedir el avance de la maquinaria agrícola hacia el Palacio Municipal, ubicado en 12 entre 51 y 53. Sin embargo, el reclamo llegó en camiones y varios trabajadores a Plaza Moreno con un nuevo "verdurazo".

La movilización había sido convocada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para visibilizar los reclamos de las familias que trabajan en el cordón hortícola platense. La protesta llegó cerca de las 12 a las inmediaciones de la Municipalidad, donde los productores manifestaron llevar sus demandas a las autoridades locales.

"Producimos las verduras que abastecen al AMBA y a distintas ciudades del país, pero en nuestras quintas seguimos enfrentando caminos rurales destruidos, falta de iluminación y dificultades para acceder a servicios esenciales. El sector hortícola también existe y merece condiciones dignas para vivir y producir", sostuvieron.

El tractorazo

La protesta tiene como principales ejes el deterioro de los caminos rurales, la falta de iluminación y los problemas de seguridad en las zonas de quintas. El total de la misma era con los tractores y otros vehículos que circulaban por la zona de la avenida 44 y 179, en el barrio El Centinela en la localidad de Lisandro Olmos. Agentes de la municipalidad frenaron a los de gran porte.

Desde la organización sostienen que el estado de las calles dificulta el ingreso y la salida de los establecimientos productivos, además de complicar el traslado de las verduras hacia los centros de comercialización. También advierten que la falta de caminos transitables puede obstaculizar el acceso de ambulancias y patrulleros ante una emergencia.

Otro de los planteos apunta a la necesidad de instalar y reparar luminarias en distintos sectores rurales, donde las familias productoras denuncian dificultades para circular con tranquilidad.

El cordón hortícola platense constituye una zona clave para el abastecimiento de verduras del Área Metropolitana de Buenos Aires y otros puntos del país. En ese contexto, los productores buscan que sus demandas sean atendidas y que se avance con soluciones para las familias que viven y trabajan en las quintas.