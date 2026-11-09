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La Región

Guía práctica para el donante voluntario

Por Redacción

Para sumarse a la donación voluntaria de sangre en la región capital y consultar la red pública provincial, se destacan las siguientes indicaciones de servicio:

■ Requisitos Básicos para Asistir

Edad: Entre 16 y 65 años.

Peso: Superior a 50 kg.

Condición: Buen estado de salud general.

Recomendación predonación: Asistir con documento nacional de identidad e ingerir previamente un desayuno o merienda ligera (evitar lácteos y alimentos con materia grasa).

■ Centro Regional de Hemoterapia La Plata

Dirección: Calle 71 entre 26 y 27 (adyacente al Hospital San Juan de Dios), La Plata.

Horarios de Atención: Lunes a viernes de 7:00 a 15:00 horas. Sábados de 7:00 a 13:00 horas.

Información y Redes Sociales: Consultas sobre medicación y colectas itinerantes a través de Instagram y Facebook en @sangrecirculando.

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