Hartazgo en la zona norte de La Plata por los cortes de luz: Edelap y otro apagón que lleva más de 24 horas

En la zona norte de La Plata los cortes de luz no le dan respiro a los vecinos, que aseguran que ya llevan más de 24 horas a oscuras. El punto más crítico es City Bell, en donde coindicen que Edelap, la empresa a cargo del servicio, "hace oídos sordos" a los reclamos. Mientras tanto, la bronca y el enojo se apodera de los usuarios.

"La luz está cortada desde el miércoles a las 9, poco después hicimos el reclamo a Edelap y obtuvimos el número 10121506. Pero ya pasaron 24 horas y no cambió nada, estamos en la misma condición. No vino nadie de la empresa, sigue el abandono", lamentó una usuaria de las inmediaciones de 137 y 472.

En medio del enojo por la situación, la mujer manifestó: "¿Quién repone las cosas que se pierden por falta de luz? Nos siguen cobrando y nos siguen robando, ¿hasta cuándo?".

Otra vecina de City Bell también dio cuenta del extenso cese eléctrico en el área de 137 y 947 (rural). "Por esta situación tampoco tenemos agua, por lo tanto lo nuestro es un calvario. Le reclamamos a Edelap pero por ahora brilla por su ausencia. Ya no sabemos qué hacer", sostuvo.

Asimismo, usuarios de la calle 471 del barrio La Emilia también expresaron su bronca por el faltante de electricidad. "Ya van 24 horas sin energía y sin agua. Este panorama es angustiante porque no podés seguir con los compromisos cotidianos. Nadie se hace cargo, no te dan respuestas. Los vecinos estamos a la deriva", sostuvieron.

Ayer en City Bell los cortes se extendieron durante la tarde del miércoles en la zona de 481 y 30, sumándose a los inconvenientes registrados la noche anterior en Cantilo y Plaza Belgrano, Alvear y 21, y Cantilo y 13 A.

Una semana para el olvido con el servicio eléctrico

Cabe remarcar que en localidades aledañas como Gonnet y Villa Elisa también denuncian apagones diarios desde hace 15 días. Los usuarios le siguen apuntando a Edelap ante la falta de respuestas.

En Gonnet, las zonas más castigadas incluyeron las inmediaciones de 21 y 480 —donde los afectados denuncian interrupciones constantes desde hace doce días—, el área de 18 y 488 donde se vio afectada una escuela local, 16 entre 490 y 492, y el sector de 15 y 489.

Por su parte, en Villa Castells los apagones y cortes reiterados afectaron las esquinas de 12 y 502, 9 y 497, 8 y 497, 10 y 492, 7 y 493, 11 y 493, y 10 y 491, donde el suministro estuvo interrumpido desde la noche del martes hasta la mañana siguiente.