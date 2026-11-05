Hoy, último día de bancos: cuándo retoman la atención y cómo funcionarán los cajeros

Los bancos de La Plata y de todo el país tendrán un período de cinco días sin atención al público en sus sucursales. El cronograma comenzará mañana, viernes 6 de noviembre, con motivo del Día del Bancario, y se extenderá hasta el martes 10, debido al fin de semana y a las jornadas previstas por la visita del papa León XIV al país.

La medida fue confirmada por las cuatro principales asociaciones bancarias: la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos Especializados (ABE) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA).

Qué días estarán cerrados los bancos en noviembre

El esquema de cierre comprende cinco jornadas consecutivas sin atención presencial en las entidades financieras. Este viernes no habrá actividad bancaria por la conmemoración del Día del Bancario. A esa fecha se sumarán el sábado 7 y el domingo 8, correspondientes al fin de semana.

El cronograma continuará el lunes 9 y el martes 10, en coincidencia con la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. De esta manera, quienes necesiten realizar trámites que requieran concurrir personalmente a una sucursal deberán tener en cuenta que la atención se normalizará recién el miércoles 11 de noviembre.

Cómo funcionarán los pagos y las transferencias durante los feriados

A pesar del cierre de las sucursales, los servicios digitales de los bancos continuarán operativos durante las cinco jornadas. Los clientes podrán utilizar homebanking, aplicaciones de banca móvil, tarjetas y billeteras virtuales para realizar sus operaciones habituales.

Estos canales estarán disponibles las 24 horas, por lo que será posible efectuar transferencias, pagar servicios y concretar distintas transacciones electrónicas sin necesidad de acudir a una entidad bancaria. Las cámaras del sector garantizaron que las plataformas digitales mantendrán su funcionamiento habitual durante todo el período sin atención presencial.

Cómo retirar efectivo de los cajeros automáticos

La disponibilidad de dinero en efectivo será otro de los puntos contemplados por las entidades financieras para el fin de semana largo. Los bancos prevén reforzar la recarga de los cajeros automáticos de todo el país para responder a la demanda de los usuarios durante los días en que las sucursales permanecerán cerradas.

También continuará disponible los servicios de retiro de dinero en comercios, una alternativa que permite obtener efectivo directamente en locales adheridos. Para utilizarlo, los clientes deberán contar con una tarjeta de débito y su DNI, o bien con aplicaciones en sus celulares, según el medio elegido.

Esta modalidad está habilitada en cadenas de supermercados, farmacias y otros establecimientos que ofrecen el servicio, lo que permitirá retirar dinero sin necesidad de recurrir exclusivamente a los cajeros automáticos.

Así, aunque la atención presencial en los bancos quedará interrumpida hasta el miércoles 11 de noviembre, los usuarios podrán continuar realizando operaciones electrónicas y acceder a efectivo mediante los canales alternativos habilitados.