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La Región

Importante gremio docente rechazó la oferta y anunció un paro

Consideró "insuficiente" la propuesta de aumento del 6%

Por Redacción

El gremio docente de la FEB rechazó la oferta salarial del 6% que formuló la Provincia la semana pasada y anunció un paro por 48 horas.

Durante la reunión que tuvo lugar este martes, el Congreso Extraordinario de la FEB decidió rechazar la propuesta de incremento presentada por el Gobierno bonaerense y definió un paro de 48 horas en toda la provincia de Buenos Aires, resolviendo que el primer día de la medida de fuerza se llevará a cabo este jueves, quedando las 24 horas restantes a definir.

Según indicaron, la oferta fue puesta a consideración de "las bases" y "hoy los congresales, por amplia mayoría, ratificaron el rechazo por considerar la propuesta insuficiente" y que la oferta "no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes".

De esta manera, la FEB se diferencia de AMET, SADOP, SUTEBA y Udocba, los demás gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que sí aceptaron la oferta de aumento salarial formulada por las autoridades bonaerenses.

En esos sindicatos, luego de analizar la propuesta oficial con las bases, se resolvió aprobar “por mayoría” la oferta de mejora salarial y condiciones laborales, “como la implementación del Boletín Digital para niveles primario y secundario, modificación del Régimen Académico de Secundaria para favorecer una mejor organización institucional, avanzar en la finalización del Convenio Colectivo de Trabajo y la ampliación de las Licencias Parentales”.

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