La conmoción por el femicidio de la docente Nancy Godoy en territorio correntino desencadenó una nueva huelga en el sistema educativo bonaerense. La Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires confirmó su adhesión a la jornada de protesta nacional fijada para este viernes 30 de octubre por el Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (Frendep). La medida dará continuidad al cese de actividades dispuesto durante la jornada previa por el gremio nacional.

El reclamo de la organización sindical bonaerense apunta a las falencias estructurales y a las condiciones desfavorables en las cuales funciona el esquema de enseñanza en los parajes rurales del país. La maestra víctima de la violencia prestaba servicios en un establecimiento de complicado acceso y su cuerpo fue hallado en un predio rural.

A través de un documento oficial, el sindicato demandó la aplicación de políticas públicas concretas, mayores garantías de seguridad e instrumentos de resguardo integral para el personal docente que se desempeña en zonas periféricas. Asimismo, la entidad detalló un conjunto de deficiencias crónicas presentes en las escuelas rurales, a partir del análisis del caso sucedido en Corrientes.

Este jueves, algunas escuelas de La Plata se vieron afectadas las clases debido a la adhesión de SUTEBA y de los gremios bonaerenses que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB).