La Junta Ejecutiva de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) dispuso un paro nacional con movilizaciones en todo el territorio para este jueves 29 de octubre. La medida de fuerza surge en protesta tras la confirmación del fallecimiento de Nancy Estela Godoy, la docente de 52 años, cuyo paradero se desconocía desde el pasado 7 de octubre. En las escuelas de La Plata, las clases podrían verse afectadas.

El gremio central, a la par de su entidad de base SUTECO, expresó sus condolencias a la familia y a la comunidad escolar, al tiempo que reclamó al Poder Judicial una investigación exhaustiva, transparente y célere. El objetivo del pedido apunta al rápido conocimiento de la verdad sobre lo ocurrido y a la determinación de las responsabilidades del caso.

De igual modo, la cúpula sindical dirigió sus críticas hacia las administraciones de la provincia de Corrientes y de la Nación por el aislamiento, la desprotección y la precariedad en la que la maestra cumplía sus tareas cotidianas. Sobre este punto, el documento remarcó la obligación indelegable del Estado para asegurar entornos laborales seguros, haberes equitativos y recursos adecuados en las escuelas públicas de todo el país.

La protesta de este jueves incluirá la realización de marchas, actos, conferencias de prensa y radios abiertas con la participación de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos. Por último, las filiales provinciales llevarán adelante los encuentros orgánicos previamente pautados, como elecciones y asambleas, los cuales quedarán enmarcados en la exigencia de justicia.