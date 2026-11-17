El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó el cronograma de pago para los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires. En ese marco se supo que percibirán los haberes del mes de noviembre 2026 a partir del día viernes 27 del corriente.

Este es el calendario completo:

Viernes 27 de noviembre

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3;

Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Lunes 30 de noviembre

Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

En tanto, el organismo previsional recuerda que el vencimiento del pago por ventanilla será el 23 de diciembre de 2026.