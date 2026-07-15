IPS cuándo cobro: el cronograma de pago de haberes de julio 2026 a los jubilados y pensionados bonaerenses

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó las fechas de pago de los haberes de julio 2026. Según el organismo, los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires percibirán sus sueldos a partir del día jueves 30 del corriente.

Este es el cronograma completo:

- Jueves 30 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

- Viernes 31 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 24 de agosto de 2026.