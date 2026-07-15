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IPS cuándo cobro: el cronograma de pago de haberes de julio 2026 a los jubilados y pensionados bonaerenses

La Provincia confirmó las fechas en que percibirán sus haberes

El IPS confirmó las fechas de pago de los haberes de julio 2026

Por Redacción

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó las fechas de pago de los haberes de julio 2026. Según el organismo, los jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires percibirán sus sueldos a partir del día jueves 30 del corriente.

Este es el cronograma completo:

- Jueves 30 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; Pensiones sociales - no contributivas- con DNI terminados en 0, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

- Viernes 31 de julio: Jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6 ,7, 8 y 9.

El organismo previsional recordó que el vencimiento del pago por ventanilla será el 24 de agosto de 2026.

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