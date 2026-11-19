El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó el tramo de los discursos durante la tradicional cena anual solidaria de la Fundación Florencio Pérez, desarrollada este miércoles en el salón Vonharv como antesala de los festejos por el 144° aniversario de la fundación de la Ciudad. Ante un auditorio colmado por referentes de la política, el Poder Judicial, el ámbito académico, el sector empresarial e instituciones de toda la Región Capital, el jefe comunal reivindicó el compromiso comunitario de la entidad organizadora y repasó los principales hitos de su labor social en los barrios platenses.

Al iniciar su exposición, Alak recordó el origen de la organización y la evolución de sus ejes de trabajo: “La fundación siempre tuvo tres prioridades y nos convocó en base a ella, la prevención de adicciones. Advirtió tempranamente que la adicción era un problema grave en la Ciudad y puso toda su energía en eso. Así, logró cosas extraordinarias como cursos de formación, como la integración de ellos en programas de recuperación que fueron un éxito y hasta la construcción de una sede, pero no se quedó ahí. Siguió con otro eje que fue la promoción de la educación, que es el eje que más se está desarrollando en estos momentos y fundamentalmente en dar oportunidad a los sectores de la comunidad que más lo necesitaban”.

En ese marco, agradeció a los asistentes y pidió un reconocimiento para los referentes de la institución: “Yo quiero destacar el aporte de todos ustedes que están haciendo esta noche a la Fundación Pérez. Gracias por ser tan buenos vecinos que contribuyen con la fundación, pero no puedo dejar de omitir, aunque él no quiera, destacar la tarea enorme que ha hecho Raúl Kraiselburd y Mariana en esto”.

A la hora de enumerar las obras materiales impulsadas por la Fundación Florencio Pérez en materia educativa y sanitaria, el intendente puntualizó: “La Fundación no solamente ha promovido ideas, hechos concretos son muy generosos ejemplos en la Argentina, como por ejemplo donar tierras para que se construyan escuelas. Lo hizo con la Universidad de La Plata, por ejemplo, para que en Gorina haya una escuela técnica secundaria que no teníamos de la Universidad, donar equipamiento a todos los hospitales de la Ciudad, a todos, equipos carísimos, diálisis que se han podido también solventar con el aporte de todos ustedes, cosa que reitero, pero ahora están capacitando en diferentes lugares de la ciudad a 2.500 niños entre 7 y 10 años dándole apoyo escolar gratuito. Lo hace la Fundación Florencio Pérez y va a los barrios más vulnerables”.

Asimismo, Alak puso en valor la inversión de la entidad en el fortalecimiento de las instituciones deportivas y sociales de los barrios platenses: “Una idea brillante que es fortalecer una institución que luego de la pandemia se debilitó mucho porque muchos de los líderes partieron y estamos en un proceso de que los jóvenes tomen la conducción, pero la Fundación está ayudando mucho, ha empujado mucho y lo quiero agradecer. Principalmente a los clubes de barrio, que son una de las prioridades máximas y lo hace desde la base para fortalecer a la comunidad. La Fundación ha construido un club ejemplar en Villa Elvira, donde más necesidades teníamos, donde teníamos muy pocos clubes con equipamiento, en Tricolores, unos 40.000 m²". Y siguió: "También hicieron la cubierta en el Club 19 de Febrero, de un barrio importante como es el Barrio Jardín y ahora van a emprender otra obra en San Lorenzo de Villa Elvira para hacer una ampliación enorme de la sede de este club histórico”.

Del mismo modo, el mandatario local destacó el trabajo conjunto entre la Fundación y la Universidad Nacional de La Plata en el área de salud comunitaria: “También quiero destacar, no puedo dejar de hacerlo, lo que están haciendo con la Facultad de Medicina, el relevamiento de niños en barrios carenciados para detectar si hay falta de nutrición o si hay niños y niñas que no se están vacunando y fundamentalmente un mapa junto a la Facultad de Medicina de necesidades nutricionales y vacunación”.

En el cierre de su discurso, Alak vinculó la tarea de la entidad con el mensaje reciente del papa León XIV sobre el valor de la solidaridad comunitaria y expresó su deseo para el resultado de la convocatoria: “Estos son hechos concretos, nos dan la oportunidad de ver cómo una entidad importante se preocupa en forma solidaria por los demás y hace realidad el principio que nos legara hace poco, uno de los tantos principios, el Papa León XIV, que es el principio de la solidaridad. Por eso hoy decía que esta cena multiplique sus beneficios a los sectores más necesitados de nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Fundación Florencio Pérez. Muchas gracias a todos ustedes que con la presencia y el aporte contribuyen a que la fundación pueda seguir adelante ayudando a los demás”.

El reconocimiento al mandatario bonaerense

Luego, Alak solicitó aplausos para el mandatario bonaerense y contrastó su permanencia en La Plata con la postura de administraciones anteriores: “Quiero saludar especialmente y pedir un aplauso para este gran gobernador que además adoptó la ciudadanía platense desde que es gobernador de la provincia de Buenos Aires, que vive en La Plata, y a su señora esposa, su mujer, Soledad. Gracias por este acto de amor de vivir en la Ciudad. Muchos gobernadores han tomado la ciudad como un lugar de tránsito, de paso. Vivir en Buenos Aires, vivir en otros lugares, viajar a La Plata, pensar que la capital había que mudarla a Mar del Plata o llevarla a otros lugares”.

Acto seguido, remarcó el vínculo cotidiano de la familia del gobernador con los vecinos: “Cuando vino Axel, cuando vino Soledad, como un acto no solamente de capacidad de gestión, de estar acá para gestionar mejor, sino como un acto de amor a la ciudad se quedaron a vivir. Acá trajeron sus hijos, acá los criaron, acá los integraron a la comunidad, acá los llevaron a las canchas de fútbol de la ciudad. Gracias, Axel. Dejas un enorme aporte a la ciudad de amor a la capital de la provincia”.

El jefe comunal extendió además su reconocimiento institucional hacia otras autoridades presentes en el salón: “Y también quiero destacar el enorme trabajo que ha hecho nuestra Corte, que es la mejor de la Argentina, sin duda, de todas las cortes, incluida la nacional. Creo que la corte de la provincia ha sido siempre la mejor de Argentina y el enorme trabajo que hace la Universidad —está su presidente— y también nuestro arzobispo auxiliar, el primer arzobispo auxiliar en la historia de la ciudad que es de La Plata, y que además es muy sabio”.