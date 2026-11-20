En su discursos, el gobernador Axel Kicillof llamó a recuperar el centralismo político, cultural y productivo de La Plata como capital de la provincia de Buenos Aires.

En esa línea, reivindicó el rol de la Ciudad como sede del poder provincial y recordó que, al asumir su gestión, decidió instalarse en la capital bonaerense.

Además, insistió en que esa debería ser una obligación para todos los mandatarios.

“No puede ocurrir más que un gobernador o una gobernadora no vivan en la capital de la Provincia y no se ocupen de darle ese protagonismo que tiene que tener”, afirmó.

Por otra parte, vinculó ese objetivo con el debate sobre el carácter federal del país y planteó que el reconocimiento de la capital debe traducirse en hechos concretos. En ese contexto, destacó la gestión del intendente Julio Alak para recuperar el brillo de la Ciudad y valoró su conocimiento de la realidad local.

“Te quiero agradecer, no solo como gobernador de la provincia, sino como vecino de La Plata, por lo que hiciste con la capital de todos los bonaerenses”, expresó.

Al comienzo de su intervención, Kicillof también agradeció la invitación a la gala y resaltó el trabajo de la Fundación Florencio Pérez como un ejemplo de articulación entre el sector privado, las entidades de bien común y los gobiernos de la Provincia y el Municipio.