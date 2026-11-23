Los kioscos de barrio atraviesan una profunda crisis, marcada por cierres masivos y una contracción del consumo que golpea especialmente al llamado “gasto hormiga”. Según la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), más de 53.000 establecimientos cerraron en los últimos tres años, a un ritmo de unos 50 por día. “Hace tres años teníamos unos 112.000 kioscos en actividad y hoy quedan menos de 59.000 en todo el territorio nacional”, señaló Ernesto Acuña, vicepresidente de la entidad.

El panorama local tampoco muestra señales de recuperación. Cristian Loureiro, representante de UKRA en La Plata, sostuvo que “la última estadística real que hay es de agosto y el resultado es que bajaron un 10% si se compara 2026 con 2025”.

En la Ciudad, la situación se refleja en los números del comercio minorista. Un relevamiento de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP para la Cámara de Comercio local registró durante el primer trimestre del año una caída promedio de 9,1% en las ventas y completó trece trimestres consecutivos con resultados negativos.

Los kioscos atravesaron, además, un comienzo de 2026 especialmente complicado. Comerciantes del casco urbano platense reportaron durante enero reducciones de entre 40% y 50% en sus ventas. Aunque el dato estuvo condicionado por el éxodo turístico de las vacaciones, permitió dimensionar la fragilidad del sector.

Dentro de esos establecimientos, las golosinas llegaron a registrar una disminución cercana al 19% en volumen y las bebidas, de hasta el 35%. Los comerciantes describieron también una reducción del ticket promedio y clientes que comenzaron a seleccionar mucho más cada compra.

A la menor actividad se agregó el incremento de los costos operativos. En UKRA señalaron durante el año que algunos kiosqueros llegaron a afrontar facturas eléctricas superiores al alquiler del establecimiento, especialmente en negocios que necesitan mantener heladeras y freezers funcionando durante toda la jornada.