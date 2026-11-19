Durante la gala solidaria de la Fundación Florencio Pérez, Raúl Kraiselburd puso el foco en dos de los principales proyectos que lleva adelante la organización: el programa de apoyo escolar en clubes de barrio y un plan de controles médicos integrales destinado a niños y sus familias.

En relación con la iniciativa educativa, señaló que este año estuvieron presentes en 17 clubes y que el objetivo para 2027 es ampliar la cobertura hasta alcanzar a 40 instituciones.

El segundo eje está vinculado con la salud, en articulación con las facultades de Ciencias Médicas y Odontología. La Fundación comenzó a desarrollar un programa de asistencia sanitaria en clubes de barrio, donde convocan a chicos y, a través de ellos, también a sus padres, para realizar controles integrales.

Los estudios incluyen audiometrías, revisiones odontológicas y controles cardíacos, entre otras evaluaciones. Como ejemplo de los primeros resultados, Kraiselburd contó que, sobre 160 personas revisadas durante la semana pasada, solamente el 30% tenía la vacunación al día. El 70% restante recibió las vacunas correspondientes.

El trabajo continuará durante el fin de semana y luego se extenderá con un operativo casa por casa en un barrio que atraviesa distintas problemáticas sociales. La iniciativa se desarrolla junto al club Villa Lenci, al que Kraiselburd definió como una institución fundamental para el trabajo territorial.

El titular de la Fundación agradeció especialmente el acompañamiento de las facultades y el conocimiento que aportan sobre las necesidades sanitarias de la comunidad.

"Creo que es muy interesante el programa sanitario y el programa educativo", resumió Kraiselburd al destacar los dos grandes ejes de trabajo que la entidad busca profundizar durante el próximo año.