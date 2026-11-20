Hilario Szelagowski Albina, más conocido como Cakis, celebró ayer sus cuatro años con una sorpresa que difícilmente olvide: la visita de Edwin Cetré. El futbolista de Estudiantes llegó al festejo acompañado por su pareja, Ayelén Sebastián, y protagonizó un encuentro cargado de regalos, complicidad y momentos que rápidamente se robaron todas las miradas.

El pequeño hincha del Pincha, que se volvió viral en las redes sociales desde mediados de 2025 por sus ocurrencias y su fanatismo por el club, tuvo un cumpleaños muy especial. Cetré no llegó con las manos vacías al salón de eventos en City Bell: le llevó un regalo a Hilario, pero también recibió una sorpresa del otro lado. Cakis le preparó una camiseta blanca con un pequeño león para que el colombiano se la pusiera durante la celebración.

Foto: flboranph

Y hubo otro momento que despertó sonrisas entre los presentes. Cetré y Cakis reeditaron una de las escenas que ya se habían vuelto características de los encuentros entre el jugador y los hinchas: el festejo junto a Palacios, con el gesto de apuntarse y después tirarse al piso.