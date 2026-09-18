La Justicia bonaerense ordenó suspender los aumentos de las tarifas de electricidad que comenzaron a aplicarse en agosto y dispuso que las distribuidoras vuelvan a utilizar el cuadro tarifario anterior para los componentes que se encuentran bajo jurisdicción de la Provincia.

La medida fue dictada este viernes por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, a partir de una presentación realizada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino.

La resolución alcanza a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, las cuatro distribuidoras que están reguladas por la Provincia. En cambio, no comprende a Edenor y Edesur, que prestan el servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires y se encuentran bajo regulación nacional, ni a las cooperativas eléctricas.

Qué aumento quedó suspendido

La medida judicial cuestiona la aplicación de la Resolución 585/2026, mediante la cual el Gobierno bonaerense estableció un nuevo cuadro tarifario a partir del 1° de agosto. Los cambios alcanzaron a distintos componentes provinciales de las facturas, entre ellos el Valor Agregado de Distribución (VAD).

La Defensoría planteó que antes de establecer las nuevas tarifas la Provincia debía realizar una nueva audiencia pública o implementar un mecanismo formal que permitiera la participación de los usuarios.

Frente a ese planteo, el Gobierno bonaerense sostuvo que no era necesaria una nueva audiencia. Según argumentó ante la Justicia, los aumentos forman parte de un esquema de transición tarifaria relacionado con la emergencia energética y los criterios generales para determinar las tarifas ya habían sido tratados en audiencias públicas realizadas en 2016.

El juez consideró que el tiempo transcurrido desde aquellas audiencias resulta relevante para analizar la validez del procedimiento. En ese sentido, cuestionó que el concepto de “tarifa de transición” pueda extenderse de manera indefinida sin nuevas instancias de participación ciudadana.

“Hace diez años que no se realiza una audiencia pública. Pretender justificar constantes subas en una ‘tarifa de transición’ por tiempo indefinido desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios”, señaló el magistrado.

El argumento sobre la participación de los usuarios

Uno de los puntos centrales de la resolución está relacionado con el derecho de los usuarios a acceder a información y participar antes de que se definan nuevos valores para un servicio público.

Para fundamentar su decisión, el juez citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre ella el precedente conocido como CEPIS, en el que se estableció que la participación ciudadana no debe reducirse a una instancia meramente formal.

“En materia tarifaria, la participación de los usuarios no se satisface con la mera notificación de una tarifa ya establecida”, sostiene el fallo.

La resolución también menciona el precedente “Negrelli”, de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, y remarca que la información y la participación de los usuarios deben producirse antes de que la administración adopte una decisión tarifaria.

En esa línea, el magistrado sostuvo que no puede considerarse legítimo un aumento si previamente no se garantizó un mecanismo efectivo de información y participación de los usuarios.

Qué dispuso la Justicia

La cautelar suspendió los efectos de la Resolución 585/2026 y ordenó a las cuatro distribuidoras alcanzadas volver al cuadro tarifario anterior para los componentes provinciales.

Además, EDES, EDELAP, EDEA y EDEN deberán dejar de aplicar los aumentos derivados de esa resolución y de cualquier otra disposición posterior que no haya sido precedida por una instancia de participación de los usuarios.

La resolución también contempla los casos en los que el aumento ya haya sido incorporado a las facturas. Si los usuarios abonaron importes correspondientes a la suba suspendida, las distribuidoras deberán reacreditarlos o imputarlos a su favor en la próxima factura.

El juez fundamentó la urgencia de la medida en que los nuevos valores ya habían comenzado a cobrarse o estaban próximos a ser trasladados a las facturas. En ese sentido, advirtió que cada factura emitida con los valores cuestionados podía convertir el eventual perjuicio en un daño económico concreto para los usuarios.

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