La Plata: chocó a un auto estacionado de madrugada, se fugó y quedó grabado por las cámaras

Un violento choque seguido de fuga durante este domingo mantiene indignado a los vecinos de la zona. Durante la madrugada, un automóvil similar a un Renault Duster impactó un vehículo que se encontraba debidamente estacionado en calle 34 entre 10 y 11 y se retiró rápidamente del lugar sin dejar ningún tipo de contacto ni información.

“Me chocaron a la madrugada y se fugó. Miré las cámaras, pero no puedo detectar la patente para hacer el reclamo legal. Fue en calle 34 entre 10 y 11 a las 5:12”, relató con impotencia la vecina damnificada a EL DIA.

En las grabaciones del sistema de videovigilancia de la cuadra se aprecia con claridad la secuencia del choque. En plena madrugada, mientras las calles permanecían desiertas y con la calzada mojada por la lluvia que afecta a La Plata, se observa el momento en que un automóvil oscuro transita por la calle y termina embistiendo la parte trasera del auto estacionado junto al cordón.

Tras el fuerte choque, el conductor del vehículo infractor no detuvo su marcha en ningún momento y continuó por la calle 34 a toda velocidad.

Ante esta situación, la vecina damnificada apela a la solidaridad de los vecinos o posibles testigos que hayan circulado por la zona a esa hora y puedan aportar datos o imágenes de mayor precisión que permitan dar con el responsable.

Un episodio que se repite a diario en La Plata

Hace algunos días, un vecino de calle 54 entre 4 y 5 denunció a este medio que una persona chocó con su auto a otro vehículo que se encontraba debidamente estacionado y pretendió retirarse del lugar sin dejar sus datos. Sin embargo, en esta ocasión, un frentista de la cuadra impidió que huyera.

El episodio quedó grabado también de principio a fin por una cámara de seguridad de la zona. De acuerdo a las imágenes registradas, un auto de color gris chocó contra la parte trasera de un coche oscuro estacionado junto al cordón.

Tras el choque, el conductor hizo marcha atrás, reacomodó el vehículo y comenzó a avanzar con la clara intención de abandonar la escena. Sin embargo, un vecino que caminaba por la vereda y presenció toda la maniobra reaccionó de inmediato para evitar la fuga.

En las imágenes capturadas por la cámara se observa cómo el vecino se acercó rápidamente a la ventanilla del vehículo en marcha y la golpeó con fuerza para exigirle al automovilista que frenara y descendiera.