El Concejo Deliberante de La Plata analiza una propuesta para introducir una mejora en el funcionamiento de la aplicación utilizada para gestionar el Estacionamiento Medido. La iniciativa apunta a que los conductores reciban avisos periódicos mientras mantengan un estacionamiento activo y puedan advertir con mayor facilidad que el servicio continúa funcionando.

El planteo surge a partir del cambio de plataforma que se implementó en junio. Desde el 22 de ese mes, la aplicación SEM Mobile reemplazó a SEM La Plata y, entre otras prestaciones, permite administrar distintos dominios vehiculares desde una misma cuenta. Sin embargo, según los fundamentos del proyecto, usuarios habituales señalaron que dejaron de recibir los recordatorios periódicos que enviaba la aplicación anterior durante el tiempo que el estacionamiento permanecía activo.

El proyecto fue presentado por el concejal Gustavo Affolani, quien solicita al Departamento Ejecutivo que, a través del área correspondiente y en coordinación con la Universidad Nacional de La Plata, adopte las medidas necesarias para incorporar estas notificaciones en SEM Mobile.

La propuesta establece que los avisos deberán identificar el dominio del vehículo involucrado e informar cuánto tiempo transcurrió desde el inicio del estacionamiento. Además, una vez que la función esté disponible, se plantea que los usuarios sean informados sobre su existencia y sobre los permisos que deberán habilitar en sus teléfonos para poder recibir las notificaciones.

De acuerdo con los fundamentos, la ausencia de estos recordatorios puede generar que un conductor retire su vehículo de la zona alcanzada por el sistema y, por un olvido involuntario, deje el estacionamiento activo. En ese caso, el descuento de saldo puede prolongarse más allá del tiempo efectivamente utilizado.

La iniciativa aclara que la finalización del estacionamiento seguirá siendo responsabilidad del usuario y que el cambio propuesto no alteraría el régimen vigente ni las condiciones de cobro. El objetivo sería sumar una herramienta informativa que permita recordar que el estacionamiento continúa activo y evitar gastos involuntarios.

El proyecto también toma como fundamento que la información oficial de SEM Mobile contempla la integración de notificaciones push. En ese sentido, plantea aprovechar esa función para enviar recordatorios de los estacionamientos activos y precisar en cada aviso a qué vehículo corresponde, teniendo en cuenta que una misma cuenta puede administrar más de un dominio.