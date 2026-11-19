Con alrededor de un centenar de agrupaciones, una tradición de décadas y un movimiento que sigue creciendo, la Ciudad ostenta el reconocimiento de Capital Provincial del Canto Coral. Asociaciones, encuentros y formaciones de prestigio sostienen una actividad que trasciende generaciones.

La Plata no solo ha sido cuna de grandes músicos y agrupaciones que trascendieron las fronteras de la Ciudad. También construyó una identidad profundamente ligada al canto colectivo, una tradición que le valió, en 2011, el reconocimiento oficial como Capital Provincial del Canto Coral. La distinción llegó como resultado de una extensa trayectoria artística que convirtió a la capital bonaerense en uno de los principales centros de la actividad coral argentina.

Según un relevamiento publicado por EL DÍA en noviembre de 2024, la Ciudad contaba entonces con alrededor de 100 agrupaciones corales, integradas por personas de distintas edades y procedencias. Coros infantiles, juveniles, universitarios, de adultos mayores, institucionales e independientes conforman un entramado cultural que combina la formación musical con la participación comunitaria.

En ese universo se destaca la labor de la Asociación Civil 440, vinculada a la histórica Agrupación Coral 440, que promueve conciertos, encuentros e iniciativas de difusión. Entre ellas figura el Circuito Coral Platense, declarado de interés cultural por el Concejo Deliberante. También cumple un papel fundamental la Sociedad de los Encuentros Corales, entidad que desde 1968 impulsa la actividad y que organiza, entre otras propuestas, los Encuentros Corales Platenses, creados en 1991.

A estas iniciativas se suma el aporte de formaciones de reconocida trayectoria, como la Cantoría Ars Nova, vinculada a la figura de Raúl Carpinetti, además de numerosas agrupaciones que mantienen vivo un repertorio que abarca desde la música académica hasta las expresiones populares.

La riqueza de este movimiento no reside únicamente en su dimensión artística. Como han destacado sus protagonistas, el canto coral constituye también un espacio de encuentro, pertenencia e integración social. Una expresión colectiva que, generación tras generación, continúa haciendo de La Plata una ciudad donde las voces tienen un lugar privilegiado.