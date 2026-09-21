La Primavera trajo viento y dejó daños en La Plata

Durante este lunes, La Plata vivió un clima cambiante a raíz de las constantes ráfagas de viento obligaron a suspender actividades, alteraron los festejos en espacios públicos y provocaron la caída de postes.

En una jornada marcada más por el frío, el viento, el clima nublado y breves periodos de salida del sol que dieron la bienvenida a la nueva estación, al menos un poste de media tensión en Gonnet y la caída de columnas de alumbrado público en Villa Elvira.

El meteorólogo Juan Augusto Díaz explicó que el fenómeno dominante no era la lluvia, sino el viento. “En la Facultad registramos ráfagas de 78,6 kilómetros por hora a 40 metros de altura. Lo peligroso era tener un escenario en altura”, señaló.

El impacto también se sintió en los barrios. En 15 entre 503 y 504, en Gonnet, un poste de media tensión terminó desplomándose sobre una vivienda. Para los vecinos no fue una sorpresa. José, frentista de la cuadra, aseguró que el problema llevaba más de dos años sin resolverse.

“Esto ya había pasado hace dos años y estuvimos dos días para que lo arreglen. Está apoyado en la línea de baja tensión y es un peligro”, contó. Según relató, acumulan alrededor de diez reclamos ante la empresa distribuidora, entre ellos el N.º 505658.

La preocupación crece porque el sector concentra una intensa circulación diaria: a una cuadra funciona una comisaría, a pocas cuadras están la República de los Niños, la Escuela Primaria Nº18 Julián Aguirre y el Club Universitario, por donde transitan alumnos, deportistas y familias.

En 500 entre 11 y 12, las fuertes ráfagas de viento provocaron la inclinación de un árbol, que terminó sostenido por el tendido eléctrico. Tras ello, los vecinos de la zona alertaron al personal de Defensa Civil y al Cuartel de Bomberos para solicitar una remoción y resguardar a los transeúntes y conductores que circulan por la cuadra.

Además, en la zona de 120 entre 69 y 70, un poste de alumbrado público cayó sobre el espacio verde. Tras la caída, la luminaria ubicada en el extremo superior se desprendió del poste y quedó ubicada a unos centímetros. Además de ello, sobre el pasto, se encontraba extendido el cableado.

En 120 entre 95 y 96, el intenso viento provocó la caída de un poste de media tensión sobre la calle. Testigos indicaron que el suceso se produjo de forma repentina y alarmó a los vecinos, como también a los conductores que circulaban por la zona.