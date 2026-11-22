Los fondos recaudados serán destinados a distintas iniciativas de carácter educativo y sanitario que lleva adelante la Facultad de Ciencias Médicas, con especial atención en las necesidades de los sectores más vulnerables de la comunidad. Una parte de las donaciones permitirá sostener y fortalecer las actividades de apoyo escolar, mientras que otra será utilizada para desarrollar campañas de prevención y control sanitario en barrios populares. Estas intervenciones buscan acercar recursos, acompañamiento y atención a poblaciones que muchas veces encuentran dificultades para acceder a los servicios de salud y distintas herramientas educativas.
Empresa Importe en pesos
Juan Pablo Canclini $100.000
Anónima $30.000.000
Casa Silicaro $4.000.000
Caroleo $10.000.000
Asociación Tricolores $200.000
Cinema La Plata - Harari $1.500.000
Yacoub $20.000.000
CF Hernández $200.000
Rodolfo Molinari (ACIMCO) $800.000
Federación de Mutuales $5.000.000
Cámara Argentina de la Construcción $10.000.000
Grupo Moretto $1.000.000
Club Ringuelet $200.000
Femape $500.000
Sergio Márquez USD 200
Familia Muñoz (en memoria de Juan José) USD 15.000
García Andrés $200.000
Esur $25.000.000
Grupo Galia $10.000.000
Villa Lenci $200.000
Federación de Instituciones $500.000
Ctibor Eugenia $5.000.000
Julio Alak y Ana Sanguinetti $3.000.000
Cervecería Modelo $3.000.000
Blue Comm $5.000.000
Federación de Instituciones $500.000
Familia Belloni $1.500.000
Sindicato de Empleados de Comercio $2.000.000
Familia Kraiselburd $3.000.000
Concejal Juan Garmendia $3.000.000
Total
$145.300.000
+ USD 15.200
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