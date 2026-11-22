Los fondos recaudados serán destinados a distintas iniciativas de carácter educativo y sanitario que lleva adelante la Facultad de Ciencias Médicas, con especial atención en las necesidades de los sectores más vulnerables de la comunidad. Una parte de las donaciones permitirá sostener y fortalecer las actividades de apoyo escolar, mientras que otra será utilizada para desarrollar campañas de prevención y control sanitario en barrios populares. Estas intervenciones buscan acercar recursos, acompañamiento y atención a poblaciones que muchas veces encuentran dificultades para acceder a los servicios de salud y distintas herramientas educativas.

Empresa Importe en pesos

Juan Pablo Canclini $100.000

Anónima $30.000.000

Casa Silicaro $4.000.000

Caroleo $10.000.000

Asociación Tricolores $200.000

Cinema La Plata - Harari $1.500.000

Yacoub $20.000.000

CF Hernández $200.000

Rodolfo Molinari (ACIMCO) $800.000

Federación de Mutuales $5.000.000

Cámara Argentina de la Construcción $10.000.000

Grupo Moretto $1.000.000

Club Ringuelet $200.000

Femape $500.000

Sergio Márquez USD 200

Familia Muñoz (en memoria de Juan José) USD 15.000

García Andrés $200.000

Esur $25.000.000

Grupo Galia $10.000.000

Villa Lenci $200.000

Federación de Instituciones $500.000

Ctibor Eugenia $5.000.000

Julio Alak y Ana Sanguinetti $3.000.000

Cervecería Modelo $3.000.000

Blue Comm $5.000.000

Federación de Instituciones $500.000

Familia Belloni $1.500.000

Sindicato de Empleados de Comercio $2.000.000

Familia Kraiselburd $3.000.000

Concejal Juan Garmendia $3.000.000

Total

$145.300.000

+ USD 15.200