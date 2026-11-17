En medio de la pesadilla que viven los usuarios de Edelap en La Plata por los débitos indebidos que ejecutó la empresa la semana pasada, que exceden hasta diez veces los montos reales de las facturas, uno de los damnificados afirmó que la quita de dinero alcanzó casi los $1.800.000. Para colmo de males el hombre se acercó ayer a la oficina más cercana, en la localidad de Los Hornos, pero "estaba el sistema estaba caído". Esa odisea continuó esta mañana cuando el vecino concurrió de nuevo a la sede comercial y se encontró con que -¡vaya paradoja!- no había luz. De esta manera sigue sin poder cobrar la devolución de la suculenta suma extraída de su cuentan bancaria.

El afectado, Marín Sebastián Daguerre, recordó que "el jueves me hicieron el débito por $1.770.000 pero yo me entero recién el domingo cuando entro a revisar la cuenta". Además de la preocupación que ameritaron tal situación y el solo hecho de pensar en perder tiempo valioso de la semana para formular el reclamo correspondiente, el débito de Edelap le provocó el vaciamiento de la cuenta. "Me quedó en descubierto y ahora esto me está generando interés", lamentó.

"¿Quién me paga estos daños? El descubierto es por 800 mil pesos, tenía algo de plata en la cuenta, pero el débito fue tremendo y me dejó en descubierto", precisó.

"Nadie sabe cómo hacer, cómo reclamar. Llamás y no atienden. Y si tenés suerte no te responden lo que necesitás saber", manifestó Daguerre. Para colmo de males relató que "ayer fui a la oficina de acá de Los Hornos y no tenían sistema". Y agregó: "Hoy volví e insólitamente no tenían luz". "Edelap Es el colmo", sentenció.

Según Edelap, el error en el procesamiento de los débitos automáticos alcanza a más de 500 usuarios que, en algunos casos, todavía esperan una solución.

Aunque la distribuidora había asegurado que los reintegros se concretarían entre el jueves y el viernes de la semana pasada, no todos los clientes recuperaron el dinero que les descontaron de sus cuentas bancarias.

Medio millar de afectados

El inconveniente de Edelap afectó exactamente a 555 usuarios, a quienes la empresa les debitó importes que llegaron a ser hasta diez veces superiores a los que figuraban en sus facturas.

En algunos casos, la situación generó serias complicaciones económicas para afrontar los gastos cotidianos.

El caso de Viviana, una vecina del centro de La Plata, es un claro ejemplo: ayer aún no había recibido la devolución de los casi $900 mil que le descontaron por error. La situación la obligó incluso a pedir dinero prestado a conocidos para poder cubrir sus gastos diarios. “A mí me debitaron el dinero en el segundo vencimiento, que acumulaba mora. Corrieron una coma y me cobraron $876 mil”, contó la mujer, cuya factura rondaba los $87 mil.

El viernes pasado, al advertir el importe que le habían descontado, Viviana se comunicó con Edelap para realizar el reclamo. Según relató, desde la empresa le aseguraron que en el plazo de dos horas le reintegrarían el dinero. Sin embargo, el compromiso no se cumplió. “Obligan a los usuarios a endeudarse. Claramente era todo lo que tenía y tuve que pedir prestado. ¿Cómo sigo en la semana?”, expresó, al describir las dificultades que le generó el débito.

Ante la falta de respuestas, ayer volvió a presentarse en las oficinas de Edelap. Allí le tomaron nuevamente sus datos, pero tampoco le brindaron una fecha concreta para la devolución del dinero ni una solución al problema. La vecina también realizó un descargo ante la Defensoría del Pueblo. Desde ese organismo le indicaron que entre el lunes y el martes debía volver a comunicarse para conocer quién llevaría adelante su caso. Por su parte, desde el banco en el que tiene la cuenta afectada le respondieron que no les corresponde intervenir en el reclamo.

Ante los reclamos desde Edelap manifestaron que ya habían concretado el 98% de los reintegros correspondientes a los usuarios afectados por el error. De acuerdo con lo informado por la compañía, los casos restantes todavía se encuentran en proceso de verificación de los datos bancarios. Es así que los casos pendientes se encuentran en proceso de verificación de datos bancarios y no requieren ninguna gestión adicional por parte de los usuarios”, indicaron desde la distribuidora.

No obstante, aclararon que quienes lo deseen pueden realizar un reclamo comercial en las oficinas de atención al público o comunicarse telefónicamente al 0810-222-3335.