“Caravana gastronómica” en La Plata: días, horarios y todo lo que hay que saber

Organizado por el Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) junto al Diario EL DIA, La Plata tendrá un ciclo itinerante de eventos que recorrerá espacios verdes, bajo el programa de fomento a la lectura joven.

Impulsado por la Fundación Humanae Vitae, la "Caravana Gastronómica" se realizará el tercer fin de semana de cada mes de 11 a 20 horas. Abierto al público de forma libre y gratuita, la primera jornada tendrá lugar el 19 y 20 de septiembre en Plaza Azcuénaga (19 y 44), para disfrutar de una amplia variedad de ofertas gastronómicas, un patio cervecero, parques y juegos infantiles, shows en vivo, paseo de artesanos y un stand del Diario EL DIA con actividades para niños.

En esta edición, habrá cerca de 15 puestos gastronómicos que incluirán comida italiana; venezolana; parrilla; pizzas; sánguches; mariscos; opciones vegetarianas, veganas y sin TACC; embutidos y conservas; jugos y licuados; pastelería; panadería; chocolates y golosinas; entre otras alternativas.

El ciclo continuará en Parque Alberti (17 y 18 de octubre), Plaza Güemes (14 y 15 de noviembre), y Plaza Belgrano (12 y 13 de diciembre).