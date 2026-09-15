Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
En plazas y parques

“Caravana gastronómica” en La Plata: días, horarios y todo lo que hay que saber

cuga ofrece oportunidades laborales a cientos de familias/ el dia

Por Redacción

Organizado por el Circuito Urbano Gastronómico (CUGA) junto al Diario EL DIA, La Plata tendrá un ciclo itinerante de eventos que recorrerá espacios verdes, bajo el programa de fomento a la lectura joven.

Impulsado por la Fundación Humanae Vitae, la "Caravana Gastronómica" se realizará el tercer fin de semana de cada mes de 11 a 20 horas. Abierto al público de forma libre y gratuita, la primera jornada tendrá lugar el 19 y 20 de septiembre en Plaza Azcuénaga (19 y 44), para disfrutar de una amplia variedad de ofertas gastronómicas, un patio cervecero, parques y juegos infantiles, shows en vivo, paseo de artesanos y un stand del Diario EL DIA con actividades para niños.

En esta edición, habrá cerca de 15 puestos gastronómicos que incluirán comida italiana; venezolana; parrilla; pizzas; sánguches; mariscos; opciones vegetarianas, veganas y sin TACC; embutidos y conservas; jugos y licuados; pastelería; panadería; chocolates y golosinas; entre otras alternativas.

El ciclo continuará en Parque Alberti (17 y 18 de octubre), Plaza Güemes (14 y 15 de noviembre), y Plaza Belgrano (12 y 13 de diciembre).

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?